Шокирующие фото страдающей от неизлечимой болезни голливудской актрисы попали в Сеть

В октябре прошлого года актриса Сэльма Блэр публично призналась, что больна: у американской кинозвезды обнаружили рассеянный склероз. 46-летняя Блэр тогда пообещала поклонникам в соцсети делать все возможное для борьбы с недугом и стала приспосабливаться к обрушившимся на нее переменам. На фото в соцсети ее все чаще стали видеть с палочкой, а недавно актриса опубликовала в Instagram эмоциональное размышление о болезни.

Она страдает от рассеянного склероза на протяжении 15 лет, однако официальный диагноз ей поставили только в августе прошлого года. Женщина давно замечала первые симптомы заболевания, но старалась закрыть на них глаза и не принимала их всерьез.

«Вот правда о тех, у кого имеется нейродегенеративное заболевание головного мозга. Это неудобно. Временами случаются приступы неконтролируемой паники. Общение с кем-то дается дорогой ценой. Мозг в огне, а сама я замерзаю. Нам одиноко, даже если мы окружены заботой и любовью близких. Люди часто спрашивают меня о самочувствии. Я стараюсь быть позитивной и делать всё от меня зависящее. Но я задыхаюсь от боли,думая, чего лишилась, и осознавая, как сложно теперь даже просто прогуляться. Но я всё равно улыбаюсь, и по-настоящему. Всё хорошо. Жизнь — приключение со множеством неожиданностей, которые заставляют тебя проснуться», — поделилась звезда.

Неизлечимое заболевание очень повлияло на жизнь Сэльмы. Сейчас 46-летняя актриса редко снимается и почти не выходит в свет. «Теперь я не могу уснуть ночью, а днем мне очень сложно быть бодрой. Ничего не поделаешь. Как и многие из нас, я не забываю молиться. Стараюсь дарить любовь. Это не просто, но возможно. Я посылаю любовь каждому из вас», — написала Блэр.

ФОТО: GUS RUELAS / REUTERS