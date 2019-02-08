СМИ: В Париже Собчак встречалась с Богомоловым

Российская телеведущая Ксения Собчак недавно вернулась из Парижа, где ее видели в сопровождении театрального режиссера Константина Богомолова, с которым у звезды якобы роман. Слухи только подкрепила драка между режиссером и мужем Собчак - Максимом Виторганом.
На прошлой неделе телеведущую Ксению Собчак заметили в Париже в сопровождении Константина Богомолова.
И после этого мне кто-то скажет,что Москва не похорошела?)) В Париже. Не подсвечивается. НотрДам. Вы понимаете??? Не ДК В Медведково, а НОТРДАМ стоит в темноте как унылое говно. Обожаю Францию. И ненавижу все то,что с ней сейчас происходит. Бомжи в самом центре ,грязь,крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой. И лучший ответ почему я не люблю социализм- это челлендж Париж 10 лет назад и сейчас (((.... #jesuisSobyanine )))
В Париже Ксения посетила скандальную постановку "ДАУ". На спектакле теледива была именно с Константином Богомоловым. Об этом сообщает издание Starhit.ru со ссылкой на очевидца. Указав, что с носом у Константина все было в порядке.
"Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники",
- приводит слова женщины издание.
С разговорами ,рассказами об этом проекте я прожила большой отрезок жизни. Почти как герои DAU ,за это время я подвергалась своим жестким экспериментам,и продолжаю им подвергаться,хоть и не обитаю в Харькове или на Пикадилли 100. И вот наконец официальное открытие проекта. Илья ,ты работаешь на такой опасной грани между жизнью во всех ее проявлениях и искусством ,на которой удержаться невозможно,но ты смог))) . Многое навсегда останется в памяти,но даже ради одного монолога в конце фильма «СашаВалера» точно стоит ехать в Париж. И смотреть смотреть смотреть #DAU
Посетительница отметила, что было сразу понятно, что Богомолов и Собчак встречаются.
"И по всему было понятно, что они - пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают",
- подчеркнула свидетельница.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак и Максим Виторган посетили день рождения супруга московского ювелира Яны Расковаловой - Вадима. Об этом звезды сами сообщили в своем Instagram-аккаунте.