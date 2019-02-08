Одолеваемая жуткими болезнями Лолита ищет спасения

Гипертония – такой диагноз поставили Милявской врачи. По признанию певицы, еще совсем недавно артериальное давление постоянно то опускалось, то поднималось. Из-за недуга приходилось постоянно пить лекарства, а иногда даже отменять концерты.

К счастью для артистки, проблему удалось решить. Звезда бросилась к адептам нетрадиционной медицины и прошла лечение пиявками.

"Шесть сеансов гирудотерапии сотворили чудо. Теперь мое давление в норме и до концерта, и после, и во время перелетов", – отметила знаменитость.

Лолита добавила, что перед процедурой посоветовалась с лечащим врачом, расспросила знакомых, которые уже прошли через врачевание червями. "Я – трус, но пиявок перенесла спокойно. Поверьте, это лучше капельниц и принятия таблеток горстями", – подчеркнула Милявская.

Меж тем, после гипертонии Лолита обнаружила у себя аллергию. Пока звезда не понимает, что именно вызывает у нее неприятные симптомы. Поначалу вокалистка грешила на клей для фиксации искусственных ресниц, однако он, как выяснилось, гипоаллергенный. Теперь она ищет спасения от этой напасти.