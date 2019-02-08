Пт, 8.02.2019
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  • «Я не поеду за реваншем»: Сергей Лазарев прокомментировал участие в «Евровидении 2019»

«Я не поеду за реваншем»: Сергей Лазарев прокомментировал участие в «Евровидении 2019»

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Sergey Lazarev

ФОТО: Martin Meissner/AP

Певец Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении» во второй раз. 

Об этом артист сообщил в ночь с 7 на 8 февраля на своей странице в Instagram. Отметим, ранее публика активно обсуждала вероятное участие Лазарева в песенном конкурсе, но официального подтверждения не было.

Теперь Сергей Лазарев в интервью изданию «Россия 24» признался, зачем будет участвовать в «Евровидении» во второй раз и чего ждет от конкурса. По словам артиста, он примет участие в «Евровидении-2019» не для реванша, а для того, чтобы представить публике свою музыку и яркое шоу.

Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать — нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене «Евровидения»

Пока страны-участники «Евровидения-2019» одна за другой оглашают своих представителей, в Эстонии проходит конкурс Eesti Laul. Так, в следующую субботу, 16 февраля, станет известно имя победителя, который и представит нашу страну на «Евровидении» в Израиле. 

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