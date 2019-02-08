Теперь все ясно... Самая завидная невеста Эстонии рассказала, почему навсегда покидает страну

На своем канале в Youtube Эрна опубликовала видео, в котором раскрыла причины переезда, а также показала своим подписчикам, сколько вещей у нее накопилось за девять лет жизни в Таллинне.​

Эрна приехала в Таллинн в 12-летнем возрасте вместе с родителями. Девушка профессионально занималась фигурным катанием, но несколько лет назад оставила этот вид спорта, чтобы посвятить себя фитнесу. Сейчас, по словам Эрны, в ее жизни наступил новый этап.

«Я не учусь уже несколько лет. Причина в том, что я хочу найти то, что меня действительно интересует. Я не хочу выбрасывать время на обучение чему попало», — делится с поклонниками Эрна во время упаковки вещей и добавляет, что у нее впереди много планов, однако Таллинн, в силу своего небольшого размера, она видит неподходящей площадкой для их реализации.

Пока что Эрна возвращается в Хельсинки к родителям, однако уже этой осенью планирует поступить в университет. В какой именно — девушка не уточняет, но намекает, что находится он не в Европе.

​Напомним, Эрна Хуско — известный в Эстонии и Финляндии фитнес-блогер, за жизнью которой в Сети следит больше 50 тысяч пользователей Instagram.

В прошлом году анонимный источник портала Elu24 сообщил, что известная фитнес-звезда из Финляндии, которая сейчас проживает в Эстонии, Эрна-Анна Хуско прибегла к услугам пластического хирурга, чтобы увеличить свои ягодицы, которым она обязана своей популярностью.

«За операцию заплатил мужчина, который разъезжает на серебряном Lamborghini», - сообщает источник и добавляет, что речь идет об эстонском бизнесмене Кариме Бараке.

ФОТО: Viktor Burkivski

Источник утверждает, что с помощью редакторов Эрна прячет шрамы от операции. «Эта информация поступила мне от ее подруги, с которой она вместе публикует снимки», - говорит анонимный источник. Сама бывшая профессиональная фигуристка, а ныне фитнес-звезда Эрна Хуско сказала порталу, что никогда не прибегала к пластической хирургии. «Единственное, что я сделала со своим телом – это тысячи тренировок и здоровый образ жизни», - утверждает она.