«Ставки еще выше»: Лазарев рассказал, с какой песней выступит на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, который в этом году поедет на «Евровидение» от России, приоткрыл завесу тайны, рассказав, с какой песней выступит на конкурсе. По его словам, авторами композиции являются Филипп Киркоров и некий греческий композитор.

Лазарев признался, что вторая поездка на «Евровидение» ставит перед ним абсолютно новые риски, ставки еще выше, и уже ожидания больше.

— Все уже исключительно ожидают от меня только победы, хотя на меня это накладывает ещё больше ответственности, — объяснил Лазарев в эфире программы "Доброе утро" на телеканале Россия 1.