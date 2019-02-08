Пт, 8.02.2019
Галерея: смотри, какие красотки собрались на препати Simple Session в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Евровидение
  • «Ставки еще выше»: Лазарев рассказал, с какой песней выступит на «Евровидении»

«Ставки еще выше»: Лазарев рассказал, с какой песней выступит на «Евровидении»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

STOCKHOLM, SWEDEN. MAY 15, 2016. Singer Sergey Lazarev (C) representing Russia wiats for the results in the green room during the 2016 Eurovision Song Contest final. Vyacheslav Prokofyev/TASS

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Во время участия в конкурсе в 2016 году музыкант исполнил композицию You are the only one, над которой работала международная команда авторов.

Певец Сергей Лазарев, который в этом году поедет на «Евровидение» от России, приоткрыл завесу тайны, рассказав, с какой песней выступит на конкурсе. По его словам, авторами композиции являются Филипп Киркоров и некий греческий композитор.

Лазарев признался, что вторая поездка на «Евровидение» ставит перед ним абсолютно новые риски, ставки еще выше, и уже ожидания больше.

— Все уже исключительно ожидают от меня только победы, хотя на меня это накладывает ещё больше ответственности, — объяснил Лазарев в эфире программы "Доброе утро" на телеканале Россия 1.

Напомним, песенный конкурс Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом «Позволь себе мечтать». Сергей Лазарев уже участвовал в соревновании в 2016 году. Он исполнил песню You are the only one, над которой работала международная команда авторов, в том числе Киркоров. Тогда музыкант занял второе место.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ