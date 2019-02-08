«Ставки еще выше»: Лазарев рассказал, с какой песней выступит на «Евровидении»

Во время участия в конкурсе в 2016 году музыкант исполнил композицию You are the only one, над которой работала международная команда авторов.
Певец Сергей Лазарев, который в этом году поедет на «Евровидение» от России, приоткрыл завесу тайны, рассказав, с какой песней выступит на конкурсе. По его словам, авторами композиции являются Филипп Киркоров и некий греческий композитор.
Лазарев признался, что вторая поездка на «Евровидение» ставит перед ним абсолютно новые риски, ставки еще выше, и уже ожидания больше.
— Все уже исключительно ожидают от меня только победы, хотя на меня это накладывает ещё больше ответственности, — объяснил Лазарев в эфире программы "Доброе утро" на телеканале Россия 1.
Напомним, песенный конкурс Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом «Позволь себе мечтать». Сергей Лазарев уже участвовал в соревновании в 2016 году. Он исполнил песню You are the only one, над которой работала международная команда авторов, в том числе Киркоров. Тогда музыкант занял второе место.