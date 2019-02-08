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Решено! Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»

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ФОТО: Maja Suslin/TT / TT NEWS AGENCY

В число претендентов на участие в конкурсе ряд СМИ относил и телеведущую Ольгу Бузову, однако эта кандидатура вызвала недоумение у музыкальных критиков.

На конкурсе Евровидение-2019 Россию будет представлять популярный певец Сергей Лазарев, сообщает РИА "Новости".

Напомним, международный конкурс пройдёт под девизом "Позволь себе мечтать" в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее в СМИ появилась информация об участии в Евровидении именно Сергея Лазарева. Однако представители певца сохраняли интригу до последнего, не подтверждая и не опровергая слухи.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Также в число претендентов на выступление от России на Евровидении некоторые порталы относили и Ольгу Бузову, но эта кандидатура вызвала недоумение у музыкальных критиков .

Лазарев уже имеет опыт участия в Евровидении — в 2016 году исполнитель с композицией You Are the Only One занял итоговое третье место.

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