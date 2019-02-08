Близнецы, вас ждет оглушительный успех! Гороскоп на 8 февраля

ОВЕН

Овнам стоит сегодня уделить больше внимания детям и второй половинке. Заняты работой? Отправьтесь на прогулку вечером или сходите в кино. Повеселитесь от души. Вы даже можете осуществить чью-то маленькую мечту.

ТЕЛЕЦ

Тельцам нужно быть особенно внимательными к деталям. Одна мелочь способна полностью изменить вашу жизнь. Сегодня вас ждет необычная встреча. Будьте готовы к переменам.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов в эту пятницу ждет успех буквально во всем, в чем бы они не решили себя попробовать. Поэтому можете смело экспериментировать и рисковать. Звезды на вашей стороне.

РАК

Раки могут получить сегодня неприятные известия, которые омрачат остаток дня и помешают планам. Однако помните, что отыскать утешение будет сегодня легко в беседе с другом.

ЛЕВ

Сегодня Львы могут почувствовать желание бросить все дела и отправиться в путешествие. Что ж перед вам откроется много возможностей. Главное, не запутайтесь в своих желаниях и смело идите вперед. Звезды советуют вам прислушиваться ко внутреннему голосу.

ДЕВА

Вы полны энергии, так воспользуйтесь этим. Для вас пятница - очень благоприятный день. Постарайтесь направить ваши знания в правильное русло. И не забудьте о новых знакомых. Вполне вероятно, что во сегодня они помогут вам решить сложную задачу.

ВЕСЫ

Весам гороскоп на сегодня советует не делать поспешных выводов. Не судите о человека, пока хорошо его не узнаете. Ваши негативные мысли могут притягивать плохих и неприятных людей. Полюбите себя и настраивайтесь на позитив. И тогда сегодняшний день принесет вам много сюрпризов.

СКОРПИОН

Сегодня у Скорпионов есть большая вероятность получить физическую травму. По возможности, избегайте опасных участков дороги, стройплощадок и отложите планы по ремонту. Проведите пятницу спокойно.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам следует сегодня отдохнуть. При этом не только физически, но и морально. Усталость настолько накопилась в вашем организме, что в скором времени вы можете просто сорваться. Контролируйте свои эмоции и поскорее решайте проблему.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется срочно решать все незавершенные дела. Соберите силы в кулак и попытайтесь сделать как можно больше работы. Под угрозой ваша карьера и репутация. В этот день начальство будет очень пристально следить за вашими словами и действиями.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня следует избегать искушений. Перед вами будет стоять сложный жизненный выбор. Попытайтесь взвесить все риски и не бежать впереди паровоза. Если прислушаетесь к звездам, получите приятное вознаграждение.

РЫБЫ