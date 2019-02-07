Уже в эту субботу в ЦРК суперигра КВН - Кубок Таллинна!

Самые яркие и хорошо знакомые команды КВН в этот воскресный вечер выйдут на сцену ЦРК! Минская команда КВН «Лучшие друзья» несколько лет играла в Высшей Лиге КВН Эстонии и во многих международных турнирах, включая телевизионные. Классический стиль КВН уже давно стал визитной карточкой команд из Белоруссии и в игре на Кубок Таллинна зрителей ждет лучшее из творчества этой команды!

Питерская «Милая сборная» уже по праву может считаться таллиннской командой, так как за ее плечами три сезона в Высшей Лиге КВН Эстонии и чемпионский титул в 2016 году. Легкий, элегантный юмор «Милой сборной» никого не оставит равнодушным, тем более что к кубку Таллинна команда усилила состав известной КВНовской телезвездой!

Серебряный призер прошлого сезона Высшей Лиги КВН Эстонии команда «Зажигалка» готова снова доказывать, что юмор Пыхья-Таллинна лучше, чем юмор пацанов из Копли. В прошлом сезоне команде всего 0,17 балла не хватило для того, чтобы получить золотые медали и теперь у «Зажигалки» есть отличная возможность завоевать новый трофей.

Команда КВН «На сцене» в прошлом году блестяще дебютировала в сезоне Высшей Лиги КВН Эстонии и хотя не попала в финал, запомнилась шутками на актуальные для Эстонии темы, пародиями и острой политической сатирой. Кроме того «На сцене» стали финалистами «Лиги Рига», игры которой проходят в столице Латвии.