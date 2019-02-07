Уже в эту субботу в ЦРК суперигра КВН - Кубок Таллинна!

10 февраля в Центре Русской Культуры таллиннцев и гостей столицы ждет самое долгожданное юмористическое событие этой зимы! Четырые команды из Эстонии, России и Белоруссии розыграют Кубок Таллинна по КВН!
Самые яркие и хорошо знакомые команды КВН в этот воскресный вечер выйдут на сцену ЦРК! Минская команда КВН «Лучшие друзья» несколько лет играла в Высшей Лиге КВН Эстонии и во многих международных турнирах, включая телевизионные. Классический стиль КВН уже давно стал визитной карточкой команд из Белоруссии и в игре на Кубок Таллинна зрителей ждет лучшее из творчества этой команды!
Питерская «Милая сборная» уже по праву может считаться таллиннской командой, так как за ее плечами три сезона в Высшей Лиге КВН Эстонии и чемпионский титул в 2016 году. Легкий, элегантный юмор «Милой сборной» никого не оставит равнодушным, тем более что к кубку Таллинна команда усилила состав известной КВНовской телезвездой!
Серебряный призер прошлого сезона Высшей Лиги КВН Эстонии команда «Зажигалка» готова снова доказывать, что юмор Пыхья-Таллинна лучше, чем юмор пацанов из Копли. В прошлом сезоне команде всего 0,17 балла не хватило для того, чтобы получить золотые медали и теперь у «Зажигалки» есть отличная возможность завоевать новый трофей.
Команда КВН «На сцене» в прошлом году блестяще дебютировала в сезоне Высшей Лиги КВН Эстонии и хотя не попала в финал, запомнилась шутками на актуальные для Эстонии темы, пародиями и острой политической сатирой. Кроме того «На сцене» стали финалистами «Лиги Рига», игры которой проходят в столице Латвии.
Кроме главного кубка 10 февраля команды поборются за несколько малых кубков в различных номинациях и индивидуальные призы. Вряд ли кого-то оставит равнодушным конкурс «Разминка с залом», в котором за интересный вопрос можно будет выиграть отличные призы! Начало игры в 19.00.