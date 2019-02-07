Пт, 8.02.2019
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«Свобода!»: Алексей Панин простился с Россией

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Алексей Панин

ФОТО: https://www.instagram.com/alexeypanin.oficcial/

Российский актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию визы для поездки в США. Снимок сопровождал текст, в котором артист прощался с Родиной. 

Скандально известный 41-летний актер опубликовал фотографию визы в США, из своего загранпаспорта. В кадре были расположены и американские доллары, пишет Rus.tvnet.lv.

Артист оставил под снимком подпись: "One way ticket" (в переводе с анг. языка - "Билет в одну сторону").

Также публикация была сопровождена строками из стихотворения Михаила Лермонтова:

"Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ, 

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ..."

Подписчики под публикацией заявили, что будут рады если актер покинет страну.

"Давай, до свидания. Скучать не будем", "Зоозащитники! Оберегайте братьев меньших там...Он едет...", "Очищение воздуха в России - это благо!", Скатертью дорожка, одним дураком в России будет меньше", 

- написали комментаторы.


Актер уже опубликовал первые снимки сделанные им в Америке. "Свобода", - написал Панин под фотографией Статуи Свободы в Нью-Йорке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#свобода 🇺🇸

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