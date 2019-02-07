«Свобода!»: Алексей Панин простился с Россией

Скандально известный 41-летний актер опубликовал фотографию визы в США, из своего загранпаспорта. В кадре были расположены и американские доллары, пишет Rus.tvnet.lv.

Артист оставил под снимком подпись: "One way ticket" (в переводе с анг. языка - "Билет в одну сторону").

Также публикация была сопровождена строками из стихотворения Михаила Лермонтова:

"Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ..."

Подписчики под публикацией заявили, что будут рады если актер покинет страну.

"Давай, до свидания. Скучать не будем", "Зоозащитники! Оберегайте братьев меньших там...Он едет...", "Очищение воздуха в России - это благо!", Скатертью дорожка, одним дураком в России будет меньше",

- написали комментаторы.