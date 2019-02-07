«Свобода!»: Алексей Панин простился с Россией

Российский актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию визы для поездки в США. Снимок сопровождал текст, в котором артист прощался с Родиной.
Скандально известный 41-летний актер опубликовал фотографию визы в США, из своего загранпаспорта. В кадре были расположены и американские доллары, пишет Rus.tvnet.lv.
Артист оставил под снимком подпись: "One way ticket" (в переводе с анг. языка - "Билет в одну сторону").
Также публикация была сопровождена строками из стихотворения Михаила Лермонтова:
"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ..."
Подписчики под публикацией заявили, что будут рады если актер покинет страну.
"Давай, до свидания. Скучать не будем", "Зоозащитники! Оберегайте братьев меньших там...Он едет...", "Очищение воздуха в России - это благо!", Скатертью дорожка, одним дураком в России будет меньше",
- написали комментаторы.
Актер уже опубликовал первые снимки сделанные им в Америке. "Свобода", - написал Панин под фотографией Статуи Свободы в Нью-Йорке.