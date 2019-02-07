Фото: Кардашян продает роскошный подарок мужа – квартиру в «Пляжном бункере миллиардеров»

Супруги Канье Уэст и Ким Кардашян всегда преподносят друг другу роскошные подарки. Но на этот раз американский рэп-исполнитель превзошел сам себя и подарил звезде популярного реалити-шоу на Рождество квартиру в Майами за $14 млн. Но сейчас эта квартира снова выставлена на продажу.
Квартира расположена в Майами в знаменитом «Пляжном бункере миллиардеров» за $14 млн. Подарок примечателен не только ценой, но и площадью — 436 кв. метров располагаются в 18-этажной башне резиденции Faеna House, пишет Elu24.ee.
По словам инсайдера, подарок Канье Уэста стал сюрпризом для Ким. Огромная четырехкомнатная квартира с террасой, откуда открывается прекрасный вид на океан, оформлена в стиле hi-tech в бежево-серых оттенках. И это еще не все: на территории резиденции есть бассейн, спа и фитнес-центр.
Видимо, квартира пришлась не по вкусу Ким, и та теперь ее продает. Не упустите возможность сделать виртуальную прогулку по квартире или даже прикупить ее!