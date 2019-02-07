Фото: Кардашян продает роскошный подарок мужа – квартиру в «Пляжном бункере миллиардеров»

Супруги Канье Уэст и Ким Кардашян всегда преподносят друг другу роскошные подарки. Но на этот раз американский рэп-исполнитель превзошел сам себя и подарил звезде популярного реалити-шоу на Рождество квартиру в Майами за $14 млн. Но сейчас эта квартира снова выставлена на продажу.