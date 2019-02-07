Фотоконкурс к 14 февраля! Разыгрываем билеты в кино и букеты цветов среди влюбленных пар
14 февраля - День всех влюбленных - обязательно наступит, это случится уже совсем скоро, поэтому подготовить шикарный подарок для своей возлюбленной или возлюбленного стоит прямо сейчас.
В преддверии Дня всех влюбленных, 13 февраля, Limon разыграет 3 шикарных комплекта, каждый из которых включает 2 билета в любой кинотеатр Эстонии на любой сеанс новой российской комедии «Семь ужинов», а также букет цветов от магазина Bloom Room Lillestuudio (Палдиское шоссе, 5, Таллинн), который будет работать 14 февраля с 9 утра и до тех пор, пока будут клиенты.
Для участия в розыгрыше надо:
- До 10 февраля включительно отправить самое лучшее фото своей пары, можно и свадебное, на адрес: info@limon.ee (в ТЕМЕ письма напишите слово РОЗЫГРЫШ) или сообщением странице Limon в Facebook;
- В письме укажите также ваши имена и номер телефона (это только для редакции, чтобы в случае победы оперативно с вами связаться);
- 11 февраля дождаться всенародного голосования на www.limon.ee и получить как можно больше голосов, ссылкой можно делиться с друзьями.
Голосование продлится с 11 февраля до 13 февраля 14:59, и уже во второй половине дня 13 февраля будут объявлены 3 победителя, набравшие больше всего голосов на сайте www.limon.ee.
Внимание! Отправляя свои фотографии в редакцию, вы даете разрешение на их публикацию и участие в голосовании. Присылать имеет смысл только 1 снимок от одной пары. Редакция оставляет за собой право вносить изменения в условия розыгрыша и менять сроки его проведения, если этого потребует ситуация. Желаем всем удачи в игре!