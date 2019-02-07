Фотоконкурс к 14 февраля! Разыгрываем билеты в кино и букеты цветов среди влюбленных пар

В преддверии Дня всех влюбленных, 13 февраля, Limon разыграет 3 шикарных комплекта, каждый из которых включает 2 билета в любой кинотеатр Эстонии на любой сеанс новой российской комедии «Семь ужинов», а также букет цветов от магазина Bloom Room Lillestuudio (Палдиское шоссе, 5, Таллинн), который будет работать 14 февраля с 9 утра и до тех пор, пока будут клиенты.

ФОТО: Промо

Для участия в розыгрыше надо:

До 10 февраля включительно отправить самое лучшее фото своей пары, можно и свадебное, на адрес: info@limon.ee (в ТЕМЕ письма напишите слово РОЗЫГРЫШ) или сообщением странице Limon в Facebook;

В письме укажите также ваши имена и номер телефона (это только для редакции, чтобы в случае победы оперативно с вами связаться);

11 февраля дождаться всенародного голосования на www.limon.ee и получить как можно больше голосов, ссылкой можно делиться с друзьями.

Голосование продлится с 11 февраля до 13 февраля 14:59, и уже во второй половине дня 13 февраля будут объявлены 3 победителя, набравшие больше всего голосов на сайте www.limon.ee.