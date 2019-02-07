«Надо меньше жрать!»: Пугачева шокировала на видео анорексичным видом

Известная российская певица Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным пришла накануне в столичный кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Пилигрим».

Многочисленные кадры с мероприятия были опубликованы в Сети. Поклонники примадонны отметили ее смелый образ для выхода в свет - дерзкую кожаную юбку.

Однако многие выразили обеспокоенность в связи со странной худобой знаменитости. «Это что, анорексия?», «Алла Борисовна явно сдает», «Болезненная худоба», - пишут юзеры.

Сама Пугачева успела прокомментировала свою потерю веса.

«На носу концерты, сахарный диабет, старость. Надо жить дольше, значит, меньше жрать», - сказала она на очередном ролике.