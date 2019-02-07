Чт, 7.02.2019
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  • «Надо меньше жрать!»: Пугачева шокировала на видео анорексичным видом

«Надо меньше жрать!»: Пугачева шокировала на видео анорексичным видом
Смотрите сами!

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Алла Пугачева

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

Журналисты обратили внимание на внешний вид Пугачевой и на странное поведение ее бывшего мужа.

Известная российская певица Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным пришла накануне в столичный кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Пилигрим».

Многочисленные кадры с мероприятия были опубликованы в Сети. Поклонники примадонны отметили ее смелый образ для выхода в свет - дерзкую кожаную юбку.

Однако многие выразили обеспокоенность в  связи со странной худобой знаменитости. «Это что, анорексия?», «Алла Борисовна явно сдает», «Болезненная худоба», - пишут юзеры.

Сама Пугачева успела прокомментировала свою потерю веса.

«На носу концерты, сахарный диабет, старость. Надо жить дольше, значит, меньше жрать», - сказала она на очередном ролике.

Еще на одном видео с премьеры Пугачева и Галкин сидят прямо перед назойливыми журналистами, всеми силами пытающихся расспросить ее о предстоящем концерте. Однако Пугачева остается молчаливой, явно не желая контактировать с представителями СМИ.

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