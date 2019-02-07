«Надо меньше жрать!»: Пугачева шокировала на видео анорексичным видом
Журналисты обратили внимание на внешний вид Пугачевой и на странное поведение ее бывшего мужа.
Известная российская певица Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным пришла накануне в столичный кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Пилигрим».
Многочисленные кадры с мероприятия были опубликованы в Сети. Поклонники примадонны отметили ее смелый образ для выхода в свет - дерзкую кожаную юбку.
Однако многие выразили обеспокоенность в связи со странной худобой знаменитости. «Это что, анорексия?», «Алла Борисовна явно сдает», «Болезненная худоба», - пишут юзеры.
Сама Пугачева успела прокомментировала свою потерю веса.
«На носу концерты, сахарный диабет, старость. Надо жить дольше, значит, меньше жрать», - сказала она на очередном ролике.
Еще на одном видео с премьеры Пугачева и Галкин сидят прямо перед назойливыми журналистами, всеми силами пытающихся расспросить ее о предстоящем концерте. Однако Пугачева остается молчаливой, явно не желая контактировать с представителями СМИ.