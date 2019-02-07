«Никогда не родишь»: фанаты поставили Бузовой неутешительный диагноз

Курьез произошел со звездой 6 февраля. Ольга Бузова рассказала о нем на своей странице в Instagram.

Исполнительница отметила, что в этом году обещала беречь себя и не работать сверх графика, но пришлось нарушить слово. Ольга с головой погрузилась в дела.

Бузова поведала, что лишает себя сна ради работы. Из-за переутомления она заснула в неожиданном месте. "Когда я вырубилась в гримерке на неудобном стуле, поняла, что все-таки спать нужно", – созналась знаменитость.

Однако все не так просто. "Сегодня, к примеру, состоялись очень важные для меня съемки, которые могли быть только сегодня. Чтобы успеть к шоу, мы начали в семь утра. Поспала я реально два с половиной часа, и по сию минуту нахожусь на работе. И буду тут до 12 ночи", – поделилась Бузова. Как выбраться из этого замкнутого круга, она пока не понимает.