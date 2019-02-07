Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи.

Почти все свободное время Грант проводил в эротических видеочатах. Его мысли захватила модель из Болгарии, которую он нашел на одном из сайтов такого рода. Постепенно его одержимость принимала все более болезненные формы. Он всерьез считал ее своей девушкой, а общение в порночате принимал за настоящие романтические отношения.

Эротические видеочаты — недешевое удовольствие. Их завсегдатаи нередко просаживают на свое увлечение сотни и даже тысячи долларов в месяц. Грант ухитрился за три месяца потратить на разговоры с болгарской моделью больше 200 тысяч долларов.

О виртуальной возлюбленной Гранта почти ничего не известно. Полиция не называет ее имени и не распространяется о деталях их переписки. Его родственники утверждают, что Грант платил ей за общение. Кроме того, однажды он получил от нее письмо или посылку. Это привело к ссоре с родителями, которым совершенно не нравилось, что их домашний адрес узнали сомнительные типы из Восточной Европы. Кто знает, сколько им задолжал их сын.

Спустить на порночаты сотни тысяч долларов не так уж просто. Некоторые модели зарабатывают около миллиона долларов в год, но таких единицы. Вряд ли болгарская знакомая Гранта входила в их число. Как правило, клиенты платят за минуту личного общения с моделью всего несколько долларов. Остается только гадать, каким образом Грант потратил настолько больше денег.

Болгарская модель не могла не понимать, что ей попался не совсем обычный клиент, но без всякого смущения продолжала выкачивать из него деньги. Деньги, которых у безработного медбрата не было и быть не могло.

Чтобы финансировать свое увлечение, Грант украл 85 тысяч долларов у отца и матери и еще 60 тысяч долларов — у старшего брата. Когда этого перестало хватать, он продал оружие Коди и взял ссуду на 65 тысяч долларов под залог дома родителей. В случае невыплаты они могли лишиться жилья.

Родственники знали, что происходит, но не хотели выносить сор из избы. Они считали, что Грант нуждается в помощи. Оставшись без работы, мужчина погрузился в глубокую депрессию. Ему казалось, что он ни на что не годен, а жизнь лишена смысла.

20 декабря Грант без предупреждения исчез из дома, прислав матери сообщение: «Устал от всего. Разберусь с этим по-своему». Только после этого семья решила обратиться в полицию. «И миссис Амато, и Коди утверждают, что это совершенно не в духе Гранта, — говорилось в полицейском отчете. — Они стопроцентно уверены, что он попытается навредить себе».