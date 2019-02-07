Александр Дьяченко и Екатерина Волкова сыграют в Таллинне «На одном дыхании»

Им казалось, что ничего не сможет изменить их отношений, но жизнь распорядилась по своим законам. Судьба разбросала их в разные стороны и закружила в водовороте событий, стирая остроту чувств. Прошли годы, но случай вновь заставил ее вспомнить о том времени…

ОНА решила устроить в честь него приём. ОН и не подозревал – какие загадочные пути позволили им встретиться... Чем же обернётся эта встреча?

Екатерина Волкова – актриса, модель, певица и автор песен. Училась в театральной студии при театре «Колесо», Ярославском театральном институте, РАТИ-ГИТИСе у Марка Захарова. Играла в Российском Академическом молодежном театре (РАМТ), в Театре им. Станиславского десять лет играла Маргариту в спектакле «Мастер и Маргарита».

Дебют в кино состоялся в мистическом триллере «Коллекционер» режиссёра Юрия Грымова. Следующие работы – в культовом сериале «Next 2», в боевике «Инструктор». В картине «КГБ в смокинге» актриса получила первую главную роль.

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Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 60 ролей. В последние годы зрители могли ее увидеть в сериалах «Научи меня жить», «Ночные стражи», «Чужие и близкие» и др.

Александр Дьяченко – актер, музыкант, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, кинопродюсер. Актерское образование получил в Америке: окончил Act One Studios в Чикаго. Стажировался в Лос-Анджелесе. Является членом профсоюза американских актёров.

В Чикаго познакомился с владельцами Чикагских команд - бейсбольной White Socks и баскетбольной Chicago Bulls. Ему предложили представлять интересы российских хоккеистов в Америке. Четыре года он работал в качестве агента, но принял решение сосредоточиться на актёрской профессии и музыке, которой занимался с юношеских лет. Он и сегодня сохраняет дружеские отношения с хоккеистами, часто выходит на лед в составе любительских команд.

Актерская карьера Дьяченко в России началась с криминального художественного фильма «Брат 2» режиссёра Алексея Балабанова, где он сыграл двух хоккеистов, братьев-близнецов Дмитрия и Константина Громовых. С того времени начал активно сниматься в российских фильмах и телесериалах. Яркие работы в последние годы: сериал «Мажор», «Пепел», «МакМафия» (Великобритания, США).

Летом 2018 года на большой экран выходит фильм «Первые», в котором Дьяченко сыграет Петра I.

ФОТО: Промо

Блистательная игра Александра Дьяченко и Екатерины Волковой в спектакле «На одном дыхании», несомненно, доставит огромное удовольствие всем театралам!