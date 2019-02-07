Тимати затравили из-за того, что он пропустил похороны Децла

В среду, 6 февраля, близкие и поклонники проводили в последний путь рэпера Кирилла Толмацкого, известного многим под псевдонимом Децл. Ему было всего 35 лет. Жизнь музыканта оборвалась в ночь на 3 февраля. У Кирилла стало плохо с сердцем после концерта в Ижевске.

В траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами Президента собрались сотни людей, которые пожелали попрощаться с рэпером. Среди пришедших были многие его коллеги из андеграунда, которые занимались хип-хопом.

Буквально на днях Тимати, который начинал карьеру в 2000-х, опубликовал пост, отметив, что они с Децлом стали легендами. «Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 1999 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как все это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром», — отметил рэпер.

Тем не менее, коллега Кирилла не посчитал нужным почтить своим присутствием церемонию прощания. Это вызвало шквал комментариев со стороны поклонников внезапно скончавшегося Децла. Многие из них помнят, что Толмацкий во многом помог развитию карьеры Тимати: тот танцевал в одном из первых клипов Кирилла.

«Разочарована. Не ожидала. Не соизволил прийти на похороны Кирилла даже. Тоже мне друг детства, неважно, что было потом», «Вам надо благодарить Кирилла, за то, как сложилась ваша жизнь», «Гнилой насквозь, мерзость какая! И не смей говорить о своем пионерстве, ты у Кирилла на задворках подпевалой был!» — отметили пользователи Сети.

Напомним, в одном из интервью 2017 года Децл высказывался весьма негативно в адрес Тимати, что владелец Black Star, видимо, ему не простил.

«Жестко слитый Тиман решил доказать всему миру, что он что-то может. В итоге доказал, что он ничего не может. С Филиппом Киркоровым он помирился, потому что у Киркорова был юбилейный концерт в Кремле. Тиману очень хочется в Кремль, поближе к власть имущим. Он думает, что там все деньги. Но это очень опрометчиво, потому что власть меняется. Я считаю, что артисты не должны смешивать свое творчество с политикой. Все рэперы, кто поддержал в свое время Обаму, будут просто слиты во время правления Трампа», — рассуждал Толмацкий.