Без белья и топлес: озорная Ратаковски показала соблазнительные фото

«Я пыталась создать образ уверенной в себе девушки, которая целый день ходит в купальном костюме, и посмотреть, как изменится ее настроение, если она уйдет в таком виде с пляжа. Я спросила себя: впишется ли такой образ в жизнь Нью-Йорка? В общем, речь идет о хлопковых трусиках, в которых ты ходишь по дому, а затем в них же и выходишь за кофе», — поведала Ратаковски о своей идее.