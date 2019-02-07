Чисто женское шоу едет в Эстонию: «Пила вино и хохотала 2. Белое»

«Пила вино и хохотала 2. Белое.» - это сиквел нашумевшего спектакля «Пила вино и хохотала». В основу второго вечера-спектакля также легли истории из интернета, а в частности, с женских форумов. Первая и вторая части созданы таким образом, что совершенно неважно в какой последовательности вы их посмотрите. Эффект будет один - хорошее настроение и заряд позитива надолго!

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Аника Быкова и Инна Егорова не успели в первой части «Пила вино и хохотала. Красное» показать зрителям все накопившиеся жизненные истории девушек, поэтому явили свету продолжение. У девушек много тем для разговоров и забавных жизненных ситуаций! Ведь сколько всего происходит веселого именно в семейной жизни? Поэтому, пожалуй, большая часть историй связана как раз с жизнью в браке. Впрочем, смешно будет и тем, кто в подобных ситуациях не оказывался и семейной жизни еще не познал.

А вот со стадиями завязывания отношений уж точно сталкивалась абсолютно любая девочка, девушка, женщина. Впрочем, «Пила вино и хохотала 2. Белое» — не только про личную жизнь. В одной из сцен спектакля девушка выбирает себе автомобиль. И что она говорит в салоне? «Главное – цвет!». Она даже не открывает капот, но зато обращает внимание, какие в машине подстаканники и, конечно же, какое внутри зеркало. Будь то празднование покупки машины или ссора с любимым – на помощь всегда приходит вино. Спектакль вообще начинается с того, что девушка приходит к своей подруге вся в слезах и роковой фразой: «Он назвал меня дурой». Это крах! Без лишних расспросов веселая подруга сразу берет инициативу в свои руки:

— Пойдем.

— Пойдем…а куда?

— За вином!— Нет, у меня в голове и так винегрет…

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Иногда бывают моменты, когда девушкам, не хочется задумываться о проблемах этого мира, им хочется отключиться, перегрузиться и хорошенько похохотать. Разумеется, в компании близкой подруги. Рекомендуется представление всем, кто любит посмеяться над собой и своим мужчиной.

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