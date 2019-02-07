Элитный коньяк и... 90 евро! В Сеть попал бытовой райдер Ольги Бузовой

Известно, что Ольга в обязательном порядке требует машину марки Меrcedes, BMW или Lexus, обязательно F-класса с личным водителем.

В салоне должно быть разрешено курить. Шофер также должен хорошо знать достопримечательности города.

Для того, чтобы звезда могла беспрепятственно сесть на своей рейс и с удобствами прибыть в нужный город, в райдере есть пункт о VIP-проходе.

В гримерке телеведущей должно быть: пять банок энергетического напитка, бутылка французского или итальянского вина, коньяк Hennessy VSOP и кальян с грейпфрутом или цитрусовым миксом.

Певица очень щепетильно относится к наличию личной охраны. Бузовой требуется четыре охранника у сцены. Два телохранителя необходимы для ее перемещения по городу.

Гостиница должна быть не ниже пяти звезд, где круглосуточно в мини-баре должна находиться минеральная вода без газа и свежие нарезанные фрукты.