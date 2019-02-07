Элитный коньяк и... 90 евро! В Сеть попал бытовой райдер Ольги Бузовой

Популярная российская звезда Ольга Бузова ничем не отличается от других знаменитостей. Певица, как и любые другие исполнители, выдвигает свой ряд требований. Информационное агентство «Север-Медиа» опубликовало бытовой райдер артистки.
Известно, что Ольга в обязательном порядке требует машину марки Меrcedes, BMW или Lexus, обязательно F-класса с личным водителем.
В салоне должно быть разрешено курить. Шофер также должен хорошо знать достопримечательности города.
Для того, чтобы звезда могла беспрепятственно сесть на своей рейс и с удобствами прибыть в нужный город, в райдере есть пункт о VIP-проходе.
В гримерке телеведущей должно быть: пять банок энергетического напитка, бутылка французского или итальянского вина, коньяк Hennessy VSOP и кальян с грейпфрутом или цитрусовым миксом.
Певица очень щепетильно относится к наличию личной охраны. Бузовой требуется четыре охранника у сцены. Два телохранителя необходимы для ее перемещения по городу.
Гостиница должна быть не ниже пяти звезд, где круглосуточно в мини-баре должна находиться минеральная вода без газа и свежие нарезанные фрукты.
Бузовой кроме обговоренного гонорара необходимы и суточные, которые составляют 7 тысяч рублей (около 90 евро).