Экстремально смелые декольте! Звезды шокировали зрителей откровенными нарядами на гала-вечере в Нью-Йорке
Ким и Кортни Кардашян, Хайди Клум, Алессандра Амбросио и другие на гала-вечере amfAr в Нью-Йорке.
Вчера, 6 февраля, в Нью-Йорке состоялся традиционный благотворительный вечер amfAR, главной целью которого является сбор средств для борьбы со СПИДом. Как всегда, мероприятие посетило большое число звезд, причем в большинстве своем это были модели с мировым именем. Впрочем, это неудивительно — ведь вчера в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, и многим из них в ближайшие дни предстоит выйти на подиум. В числе гостей, посетивших гала-ужин, оказались знаменитые сестры Ким и Кортни Кардашян, Хайди Клум, которая сейчас готовится к свадьбесо своим женихом Томом Каулитцем, Алессандра Амбросио, Ники Хилтон, Кэндис Свейнпол, Милла Йовович и многие другие.
За звание главной звезды вечера, пожалуй, легко могут побороться Ким Кардашян и Хайди Клум — наряды обеих знаменитостей были одними из самых запоминающихся и смелых. 45-летняя модель выбрала серебристое платье от Paolo Sebastian, а 38-летняя телезвезда появилась на мероприятии в обтягивающем черном платье от Versace. Обе звезды сделали ставку на наряды с очень глубокими декольте. Нельзя не отметить и Алессандру Амбросио, которая подчеркнула все достоинства своей фигуры черным платьем от Lena Berisha.
Кто еще блистал на вечере и поразил публику, смотрите в нашей фотоподборке.