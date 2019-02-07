Экстремально смелые декольте! Звезды шокировали зрителей откровенными нарядами на гала-вечере в Нью-Йорке

Вчера, 6 февраля, в Нью-Йорке состоялся традиционный благотворительный вечер amfAR, главной целью которого является сбор средств для борьбы со СПИДом. Как всегда, мероприятие посетило большое число звезд, причем в большинстве своем это были модели с мировым именем. Впрочем, это неудивительно — ведь вчера в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, и многим из них в ближайшие дни предстоит выйти на подиум. В числе гостей, посетивших гала-ужин, оказались знаменитые сестры Ким и Кортни Кардашян, Хайди Клум, которая сейчас готовится к свадьбесо своим женихом Томом Каулитцем, Алессандра Амбросио, Ники Хилтон, Кэндис Свейнпол, Милла Йовович и многие другие.