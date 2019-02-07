Овны гиперактивны, а Львам стоить посвятить больше времени работе: гороскоп на 7 февраля

Овен

Вы сегодня будете необыкновенно активны и можете стать настоящим наказанием для окружающих, постарайтесь поменьше их задевать, пишет Segodnya.

Телец

Может показаться, что удача обходит вас стороной. На самом деле это не так, но знайте, что в любой ситуации вас поддержит только семья.

Близнецы

Прежде чем зарыться с головой в неотложные дела, порадуйтесь тому, что усердие будет вознаграждено, нужно лишь приложить некоторые усилия.

Рак

Не самое подходящее время для шуток в адрес начальства. Ваш юмор могут не понять и не оценить, и тогда проблем избежать не удастся.

Лев

Посвятите работе больше времени, нежели обычно. В таком случае результат трудовой деятельности превзойдет все ваши ожидания.

Дева

Активные действия принесут хорошую прибыль. Главное — ничего не бойтесь и настойчиво идите к той цели, которую вы для себя наметили.

Весы

Поскольку сегодня вас ждет вполне размеренный день, не предвещающий проблем, значит у вас будет возможность хорошенько потрудиться на перспективу.

Скорпион

День будет успешен для организации и проведения переговоров. Чем лучше вы проявите себя, тем значительнее будут ваши шансы получить вознаграждение.

Стрелец

Не вступайте в конфликт с законом. Вряд ли он окажется фатальным для вас и вашей карьеры, однако несколько неприятных минут пережить придется.

Козерог

Вам придется потратить довольно много времени и мысленных усилий для того, чтобы придумать, как исправить ваше шаткое финансовое положение.

Водолей

Придется проработать несколько вариантов одновременно для того, чтобы достичь того уровня, на который вы ориентируетесь. Но результат того стоит.

Рыбы