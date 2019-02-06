Видео: разленившаяся Ольга Бузова ужаснула своими танцами

Сегодня популярная исполнительница и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что готовит танцевальную программу для клубных выступлений своей команды.
Пользователи Сети считают, что она зазвездилась и ничего не хочет делать. В своем Instagram Ольга Бузова разместила видео с репетиции своей команды. Многие подписчики звезды отметили, что хореография стала слабее и Бузова и ее команда почти не двигаются. Зрители Бузовой оставили множество негодующих комментариев, пишет 7d.org.ua.
Вызовем такси, и поедем потусить, Темные очки - чтоб на стиле быть 😎 Бывших на игнор - атакуем танцпол. Мальчик, ты плохой, что ж так хорошо 😈 О о о о очень хорошо 🤤 Мы готовим танцевальную программу для клубных выступлений 😻 @buzova_team 💪🏻 В этом году мы гастролируем с двумя программами: с шоу #Принимайменя, которое мы будем показывать на больших площадках, и с клубным концертом с огромным удовольствием будем врываться на ваши танцполы 💃🏻 Начнём 8 февраля в @iloveoblaka ❤️ Жду всех своих 🙌🏻 Вхожу в режим 😻 Соскучилась нереально 🙏🏻 #оченьхорошо