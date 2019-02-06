Видео: разленившаяся Ольга Бузова ужаснула своими танцами

Пользователи Сети считают, что она зазвездилась и ничего не хочет делать. В своем Instagram Ольга Бузова разместила видео с репетиции своей команды. Многие подписчики звезды отметили, что хореография стала слабее и Бузова и ее команда почти не двигаются. Зрители Бузовой оставили множество негодующих комментариев, пишет 7d.org.ua.