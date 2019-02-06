Дженнифер Лоуренс объявила о помолвке

Пара отметила помолвку в одним из ресторанов Нью-Йорка, свидетели утверждают, что на пальце Лоуренс красовалось кольцо с «огромным драгоценным камнем».Отметим, что пара стремилась не афишировать отношения, но журналисты ранее замечали их во время романтических путешествий в Рим и Париж. Актриса также приглашала своего нового друга на нью-йоркский кинофестиваль в качестве гостя, пишет Kinonews.ru.

Напомним, что Лоуренс и Мароуни стали встречаться примерно через год после того, как актриса рассталась с режиссером Дарреном Аронофски, у которого она снималась в картине «мама!». До этого она в течение четырех лет встречалась со своим коллегой по киновселенной «Люди Икс» Николасом Холтом. Актеры расстались в 2014 году. Дата церемонии бракосочетания пока не объявлена.