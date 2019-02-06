«Он существует!»: шевеление ребенка беременной Меган Маркл засняли на видео

Тема возможного обращения жены принца Гарри американской актрисы Меган Маркл к услугам суррогатной матери уже давно обсуждается в Сети. Пользователи подозревали герцогиню в фальшивой беременности, ссылаясь на странную форму ее живота. Также юзеров смущает тот факт, что Меган решила рожать не в традиционной для королевской семье клинике.

Однако, судя по всему, эти слухи являются не более, чем подозрениями злопыхателей. Тот факт, что Маркл действительно носит под сердцем малыша подтверждает опубликованное в Сети видео.

На коротком ролике, заснятом 5 февраля 2019 года, видно, как ребенок шевелится в животе Меган. Этот момент удалось заснять папарацци во время выхода королевской пары в свет: прямо под объективом камер первенец Меган и принца Гарри толкнул мать изнутри.

Меган заметила шевеления и даже устремила свой взгляд на живот, стараясь при этом сохранять спокойствие.