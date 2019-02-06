Какую тайну в душе носит каждый знак Зодиака?

Овен

Никто даже не может предположить, нактолько Овны закомплексованы. Они так мастерки это скрывают от окружающих, что те не догадываются об их секретах. Своим внешним видом Овны гордо демонстрируют веселость и браваду, и любые непредвиденные обстоятельства для них нипочем. Их решения и убеждения всегда тверды.

Но на представителей этого знака Зодиака оказывают огромное влияние их родные люди, поэтому напускная храбрость - лишь созданная видимость.

Телец

Тельцы не стараются скрыть что-то неординарное, но что касается их личной жизни или чувств - это тайна, покрытая мраком. О любовных притяжениях или чувствах они не расскажут даже родному человеку. А если претерпевают неудачу, то стараются о ней забыть как можно скорее. Если вы сможет уличить Тельца в измене, то он постарается исчезнуть и больше никогда не появляться вам на глаза.

Близнецы

Если вы не знакомы с Близнецами близко, то узнать о них просто не представляется возможным.

Все действия и чувства представителей этого знака - чистой воды фальшь. Они никогда не волнуются по поводу других, ни за кого не переживают и во всем видят соперничество.

У Близнецов не существует чувства дружбы, тем более они не умеют быть преданными друзьями. Даже их улыбка говорит не о симпатии к своему собеседнику, а о том, что его можно использовать в своих личных целях.

Рак

Раки никогда не буду распыляться о своих чувствах или действиях. У вас вряд ли получится узнать об их истинных намерениях. Представители этого знака Зодиака будут игнорировать любой ваш вопрос или просьбу, боясь, что кто-то сможет сделать им больно. Для них надежным убежищем является маска безразличия и холодности. А если они демонтируют слишком отрицательное отношение к кому-то, то так на самом деле может проявляться их симпатия.

Лев

О планах Львов невозможно узнать, как и сокровенных мечтах. В их представлении рисуется картинка, что, как только они поделятся своими фантазиями, так все сразу перестанет сбываться.

Кроме того, Львы приходя в ужас от одной мысли о том, что кто-то может их уличить в некомпетентности и об этом узнают все окружающие.

Поэтому такая ситуация становится для них прекрасной мотивацией для получения новых знаний.

Дева

В своей природной скупости Девы боятся признаться даже самим себе. И они никогда не попросят у других помощи, чтобы исключить возможность признать их слабее. Девы выбирают тактику уменьшать свои настоящие доходы и тем самым притворяться малоимущими. Они не решаются вместе с близким человеком вести финансовые дела, ибо считают, что таким действием они разрушат свою дружбу и лишатся заработанных средств.

Весы