Какую тайну в душе носит каждый знак Зодиака?
Астрологи немного приоткрыли секретную завесу и рассказали о душевных тайнах разных знаков Зодиака.
Овен
Никто даже не может предположить, нактолько Овны закомплексованы. Они так мастерки это скрывают от окружающих, что те не догадываются об их секретах. Своим внешним видом Овны гордо демонстрируют веселость и браваду, и любые непредвиденные обстоятельства для них нипочем. Их решения и убеждения всегда тверды.
Но на представителей этого знака Зодиака оказывают огромное влияние их родные люди, поэтому напускная храбрость - лишь созданная видимость.
Телец
Тельцы не стараются скрыть что-то неординарное, но что касается их личной жизни или чувств - это тайна, покрытая мраком. О любовных притяжениях или чувствах они не расскажут даже родному человеку. А если претерпевают неудачу, то стараются о ней забыть как можно скорее. Если вы сможет уличить Тельца в измене, то он постарается исчезнуть и больше никогда не появляться вам на глаза.
Близнецы
Если вы не знакомы с Близнецами близко, то узнать о них просто не представляется возможным.
Все действия и чувства представителей этого знака - чистой воды фальшь. Они никогда не волнуются по поводу других, ни за кого не переживают и во всем видят соперничество.
У Близнецов не существует чувства дружбы, тем более они не умеют быть преданными друзьями. Даже их улыбка говорит не о симпатии к своему собеседнику, а о том, что его можно использовать в своих личных целях.
Рак
Раки никогда не буду распыляться о своих чувствах или действиях. У вас вряд ли получится узнать об их истинных намерениях. Представители этого знака Зодиака будут игнорировать любой ваш вопрос или просьбу, боясь, что кто-то сможет сделать им больно. Для них надежным убежищем является маска безразличия и холодности. А если они демонтируют слишком отрицательное отношение к кому-то, то так на самом деле может проявляться их симпатия.
Лев
О планах Львов невозможно узнать, как и сокровенных мечтах. В их представлении рисуется картинка, что, как только они поделятся своими фантазиями, так все сразу перестанет сбываться.
Кроме того, Львы приходя в ужас от одной мысли о том, что кто-то может их уличить в некомпетентности и об этом узнают все окружающие.
Поэтому такая ситуация становится для них прекрасной мотивацией для получения новых знаний.
Дева
В своей природной скупости Девы боятся признаться даже самим себе. И они никогда не попросят у других помощи, чтобы исключить возможность признать их слабее. Девы выбирают тактику уменьшать свои настоящие доходы и тем самым притворяться малоимущими. Они не решаются вместе с близким человеком вести финансовые дела, ибо считают, что таким действием они разрушат свою дружбу и лишатся заработанных средств.
Весы
Эти знаки не терпят вражды и разборок ситуаций, поэтому любому врагу они будут улыбаться и своим видом излучать дружелюбие. И никто не сможет под их маской разглядеть их истинное отношение к своему противнику. Весы могут и готовы идти на самые безумные поступки, несмотря на то, что внешне при этом очень убедительно демонстрируют полную рассудительность.
При этом они всегда должны выглядеть красиво - доброжелательно и с улыбкой на лице.
Скорпион
Если кто-то может причинить вред другому человеку, так это Скорпионы. Они в своем шкафу хранят бесчисленное количество скелетов, хотя об этом никто не узнает. С близким человеком они ведут себя так, будто он им совершенно безразличен. Хотя это далеко не так. В душе Скорпионов кипит настоящий ураган страстей, но они не могут правильно показать свои чувства и признаться в них. Поэтому собственные эмоции приносят Скорпионам душевные страдания.
Стрелец
Стрельцы никогда никому не покажут, насколько суеверны. И то, что они верят в приметы, считают постыдным и недопустимым в прогрессивном веке. А своим поступкам представители этого знака зодиакального круга находят вполне логичное объяснение, чтобы не повергать других в шок.
Стрельцы никогда не зависят от мнения окружающих, поэтому не боятся рассказать какую-нибудь тайную историю из своей личной жизни. И не опасаются, что все сказанное будет использовано против них.
Козерог
Козероги никогда не распространяются об уровне своего материального достатка. Если у них есть деньги, они будут получать удовольствие от их количества. Если нет - постараются казаться весьма успешными людьми. Они всеми силами создадут для окружающих успешный мир, в который сами верят. Уровень благосостояния для них - самый важный аспект в жизни.
Водолей
Водолеи не умеют искренне испытывать чувства, а их демонстрация - лишь спектакль для окружающих. Все чувства представители этого знака считают проявлением слабости. Но если Водолей что-то задумал, так это план по уничтожению соперника.
Им все равно, кто будет страдать, лишь бы они получили от этого удовольствие. Свою жизненную стратегию они не представляют без мелких пакостей, которые начнут делать за спиной противника.
Рыбы
Рыбы умело скрывают свою леность. Они будут трудиться и делать вид, что работают, но это всего лишь жалкая видимость. Для них высшее удовольствие - предаваться собственным фантазиям в горизонтальном положении. Семейные обязанности для Рыб в тягость, как и все жизненные проблемы. При необходимости они станут работать, но тайно будут мечтать о крупном выигрыше или о манне небесной, которая их избавит от трудовых будней.
Подготовлено по материалам Клубер.