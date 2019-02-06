Ср, 6.02.2019
Галерея: самый дорогой в мире спиртной бренд встретил китайский Новый год в Таллинне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Музыка
  • В Москве прощаются с Децлом: онлайн-трансляция

В Москве прощаются с Децлом: онлайн-трансляция
Добавлена галерея!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

В здании Центральной клинической больницы в Москве в эти минуты проходит церемония прощания с российским рэпером Кириллом Толмацким, известного под псевдонимом Децл. 

Музыкант умер в после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет.

Онлайн-трансляция похорон доступна в Сети.

По словам очевидцев, примерно в 11 часов утра в средду внутрь ЦКБ начали пускать посетителей. После того, как часть людей прошла внутрь, двери больницы снова закрыли на какое-то время.

К зданию пришли сотни поклонников артиста, желающие попрощаться с ним. В числе прочих к ЦКБ пришла женщина с букетом желтых цветов, похожая на вдову Кирилла Толмацкого - Юлию Киселеву, передает TopNews.

По просьбе родных, внутрь больницы не пускают журналистов.

Почитатели творчества артиста массово пишут трогательные сообщения и слова благодарности Кириллу. «Прощай, Кирилл. Спасибо за мое детство», «Покойся с миром. Ты навсегда в моей голове», «Ушла целая эпоха. Ушло мое детство», - пишут юзеры.

После смерти рэпера соболезнования выразили многие российские знаменитости, в том числе Баста, Егор Крид, Смоки Мо. Также о трагедии написала в Instagram певица Алла Пугачева: «Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?».

Отец Децла Александр Толмацкий, в свою очередь, отметил в соцсетях, что больше всего на свете боялся, что Кирилл не придет на его похороны.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ