В Москве прощаются с Децлом: онлайн-трансляция

Музыкант умер в после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет.

Онлайн-трансляция похорон доступна в Сети.

По словам очевидцев, примерно в 11 часов утра в средду внутрь ЦКБ начали пускать посетителей. После того, как часть людей прошла внутрь, двери больницы снова закрыли на какое-то время.

К зданию пришли сотни поклонников артиста, желающие попрощаться с ним. В числе прочих к ЦКБ пришла женщина с букетом желтых цветов, похожая на вдову Кирилла Толмацкого - Юлию Киселеву, передает TopNews.

По просьбе родных, внутрь больницы не пускают журналистов.

Почитатели творчества артиста массово пишут трогательные сообщения и слова благодарности Кириллу. «Прощай, Кирилл. Спасибо за мое детство», «Покойся с миром. Ты навсегда в моей голове», «Ушла целая эпоха. Ушло мое детство», - пишут юзеры.

После смерти рэпера соболезнования выразили многие российские знаменитости, в том числе Баста, Егор Крид, Смоки Мо. Также о трагедии написала в Instagram певица Алла Пугачева: «Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?».