Ср, 6.02.2019
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  • «Полная ерунда». Отец умершего Децла опроверг сообщения о результатах экспертизы

«Полная ерунда». Отец умершего Децла опроверг сообщения о результатах экспертизы

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Децл.

ФОТО: SCANPIX/TASS

Отец Децла Александр Толмацкий заявил, что сообщения СМИ о результатах экспертизы о причинах смерти его сына не соответствуют действительности, передает Life.

По его словам, экспертиза, которая проводится в Ижевске, будет «готова только через две недели».

«Всe, что пишут, — полная ерунда», — цитирует РБК Александра Толмацкого.

Ранее сообщалось, что в крови Децла не нашли наркотиков.

Напомним, известный рэпер Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске после своего выступления. По предварительной информации, смерть наступила от сердечной патологии. Также было опубликовано предсмертное интервью Децла.

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