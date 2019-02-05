Вот знаки Зодиака, которые совершенно не умеют хранить секреты. Не рассказывайте им ничего!

Рассказывая кому-то свои тайны, желательно удостовериться, что ваш собеседник заслуживает доверия и умеет их хранить. Не все умеют держать конфиденциальную информацию при себе. Поэтому есть смысл обратиться к астрологии и посмотреть, каким знакам Зодиака можно доверять.
Некоторым знакам можно спокойно доверить самую страшную тайну, и они унесут ее с собой в могилу. А вот некоторые обязательно разболтают все… если не первому встречному, то уж точно второму, пишет Lifter.com.ua.
Вот как относятся к секретам разные знаки Зодиака:
Овен
Овны хранят секреты по ситуации. До тех пор, пока вы — друг представителя этого знака и ни в чем с ним не конкурируете, он будет оберегать вашу тайну, не станет обсуждать полученную информацию с окружающими и даже, возможно, попытается похоронить ее в глубине памяти.
Однако если вы в чем-то вдруг перейдете Овну дорогу, то будьте уверены, что ваша тайна тут же всплывет, чтобы дискредитировать вас, подпортить вам репутацию и показать, что вы не настолько безупречны, как хотите казаться.
Телец
Тельцы — личности по натуре довольно закрытые, поэтому они не выдают ни своих, ни чужих секретов. Они вообще очень трепетно относятся к конфиденциальной информации, а потому не обсуждают ее с теми, кого она не касается, и уж тем более не станут превращать ее в слухи и сплетни.
Зато это не мешает представителям данного знака делать выводы из полученных сведений, составлять на их основе психологический портрет доверившегося и учитывать это при ведении общих дел.
Близнецы
Близнецы тайны хранить не умеют — более того, не считают нужным это делать. Для них чужие секреты — информационный повод, позволяющий построить интересную беседу с окружающими.
Представителям этого знака бесполезно объяснять, что разглашение чревато возникновением неприятностей у доверившегося. В лучшем случае Близнецы не будут обсуждать эту тему с теми, с кем она напрямую связана, да и то временно, а потом все-таки не удержатся и растреплют все, что знают.
Рак
Раки — надежные конфиденты, им можно без опаски доверить секрет и быть уверенным в том, что он никогда не станет достоянием гласности и не будет использован против вас. Представители этого знака как никто другой знают, что такое «частная территория души», и как болезненно, когда по ней топчутся в грязных ботинках.
Более того, Раки еще и умудряются сделать так, чтобы груз тайны не давил на доверившегося, чтобы нести это было не так тяжело или страшно.
Лев
Львы — тоже неплохие конфиденты, но не потому, что тщательно оберегают чужие секреты, а потому, что сосредоточены только на себе и быстро забывают о тайных сведениях, которые им доверили окружающие.
Правда, они могут все же выдать полученную информацию, но не со зла или с корыстным умыслом, а просто из-за того, что «к слову пришлось», да и то в разговоре с теми, кто никак не пересекается с человеком, посвятившим Льва в свою тайну.
Дева
Девы язык за зубами держать не умеют и хранят чужие секреты исключительно в том случае, если сами заинтересованы в неразглашении этой информации. А в остальном с ними действует правило: «Желаешь, чтобы о чем-то узнали окружающие — расскажи об этом Деве».
В общем, несмотря на то, что представители данного знака производят впечатление вполне надежных товарищей и им хочется довериться, делать этого не стоит — они не только обсуждают чужие тайны, но и осуждают доверившихся, вешают на них ярлыки, морализируют.
Весы
Весы и тайны категорически несовместимы. Представители этого знака тут же делают чужие секреты достоянием общественности, так как просто не могут не поделиться полученной информацией. Им обязательно нужно рассказать о том, что они узнали, иначе их разорвет изнутри.
Нет, Весы не осуждают, не насмехаются, не злословят в адрес доверившегося, у них нет корыстных мотивов — просто секреты «жгут им руки», и так хочется побыстрее от них избавиться!
Скорпион
Скорпионы хранить секреты умеют. Если вы им доверили какую-то тайну, то можете быть уверены в том, что она нигде не всплывет. Вот только не удивляйтесь, если полученная от вас информация через какое-то время станет предметом шантажа или просто поводом для того, чтобы вы оказали своему конфиденту какую-нибудь специфическую услугу.
Да, Скорпионы секретов не разглашают: они ими сами успешно пользуются, чтобы получить над вами определенную власть.
Стрелец
Стрельцы хранить секреты не умеют совершенно. Причем они умудряются разглашать их в то время и таким образом, что это доставляет доверившемуся наибольшее количество неприятностей и ставит его в крайне неловкое положение. Более того, представители этого знака выбалтывают тайну в первую очередь тому, от кого эту информацию нужно было скрыть обязательно.
В общем, довериться Стрельцу — собственноручно подставить себя. А он потом будет улыбаться и говорить, что секрет не стоил выеденного яйца.
Козерог
Козероги в плане хранения тайн надежны, как несгораемый сейф. Они никогда не опустятся до обсуждения чужого секрета с теми, для чьих ушей он не предназначен, не сделают его поводом для праздной беседы, не предадут доверившегося.
Однако если представитель этого знака случайно узнал тайну, которая может помочь ему продвинуться по карьерной или социальной лестнице, то будьте уверены — своего он не упустит и распорядится информацией к полной своей выгоде.
Водолей
Водолеи хранят секреты очень странно. Они не будут праздно разглашать чужие тайны, не станут искать в них возможности обогатиться или возвыситься, но если они считают, что об этом должны знать заинтересованные лица, они поставят их в известность.
Причем намерения представителей этого знака всегда исключительно благие — выручить доверившегося из неприятностей, предотвратить какую-то катастрофу, посоветоваться со знающими людьми на тему того, как лучше тому человеку выйти из скользкой ситуации.
Рыбы
Рыбы надежно хранят чужие тайны — правда, только после того, как им открытым текстом говорят о том, что эти сведения — не предмет для обсуждения с посторонними. Отсутствие же прямого предупреждения освобождает их от всякой ответственности за разглашение.
А еще представители этого знака категорически не могут скрывать что-либо от человека, которого любят, так что с ним они обязательно обсудят полученную информацию, чтобы не нести этот крест в одиночестве и не иметь тайн от своей второй половинки.