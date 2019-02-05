Вот знаки Зодиака, которые совершенно не умеют хранить секреты. Не рассказывайте им ничего!

Дева

Девы язык за зубами держать не умеют и хранят чужие секреты исключительно в том случае, если сами заинтересованы в неразглашении этой информации. А в остальном с ними действует правило: «Желаешь, чтобы о чем-то узнали окружающие — расскажи об этом Деве».

В общем, несмотря на то, что представители данного знака производят впечатление вполне надежных товарищей и им хочется довериться, делать этого не стоит — они не только обсуждают чужие тайны, но и осуждают доверившихся, вешают на них ярлыки, морализируют.

Весы

Весы и тайны категорически несовместимы. Представители этого знака тут же делают чужие секреты достоянием общественности, так как просто не могут не поделиться полученной информацией. Им обязательно нужно рассказать о том, что они узнали, иначе их разорвет изнутри.

Нет, Весы не осуждают, не насмехаются, не злословят в адрес доверившегося, у них нет корыстных мотивов — просто секреты «жгут им руки», и так хочется побыстрее от них избавиться!

Скорпион

Скорпионы хранить секреты умеют. Если вы им доверили какую-то тайну, то можете быть уверены в том, что она нигде не всплывет. Вот только не удивляйтесь, если полученная от вас информация через какое-то время станет предметом шантажа или просто поводом для того, чтобы вы оказали своему конфиденту какую-нибудь специфическую услугу.

Да, Скорпионы секретов не разглашают: они ими сами успешно пользуются, чтобы получить над вами определенную власть.

Стрелец

Стрельцы хранить секреты не умеют совершенно. Причем они умудряются разглашать их в то время и таким образом, что это доставляет доверившемуся наибольшее количество неприятностей и ставит его в крайне неловкое положение. Более того, представители этого знака выбалтывают тайну в первую очередь тому, от кого эту информацию нужно было скрыть обязательно.

В общем, довериться Стрельцу — собственноручно подставить себя. А он потом будет улыбаться и говорить, что секрет не стоил выеденного яйца.

Козерог

Козероги в плане хранения тайн надежны, как несгораемый сейф. Они никогда не опустятся до обсуждения чужого секрета с теми, для чьих ушей он не предназначен, не сделают его поводом для праздной беседы, не предадут доверившегося.

Однако если представитель этого знака случайно узнал тайну, которая может помочь ему продвинуться по карьерной или социальной лестнице, то будьте уверены — своего он не упустит и распорядится информацией к полной своей выгоде.

Водолей

Водолеи хранят секреты очень странно. Они не будут праздно разглашать чужие тайны, не станут искать в них возможности обогатиться или возвыситься, но если они считают, что об этом должны знать заинтересованные лица, они поставят их в известность.

Причем намерения представителей этого знака всегда исключительно благие — выручить доверившегося из неприятностей, предотвратить какую-то катастрофу, посоветоваться со знающими людьми на тему того, как лучше тому человеку выйти из скользкой ситуации.

Рыбы

Рыбы надежно хранят чужие тайны — правда, только после того, как им открытым текстом говорят о том, что эти сведения — не предмет для обсуждения с посторонними. Отсутствие же прямого предупреждения освобождает их от всякой ответственности за разглашение.