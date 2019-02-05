Шок! Звезды-убийцы, или кто из знаменитостей был причастен к смерти людей

Уильям Берроуз

Знаменитый писатель Уильям Берроуз до начала своей карьеры был далеко не самым добропорядочным гражданином. У него были проблемы с наркотиками и алкоголем, а кроме того, знаменитость был частым пациентом психиатров, поскольку страдал расстройствами психики. В итоге все это привело к убийству: на одной из вечеринок в 1951 году Берроуз решил развлечь гостей выстрелом из пистолета «в стиле Вильгельма Телля». Его жена Джоан поставила себе на голову стакан, в который должен был попасть знаменитость, но из-за сильного опьянения промахнулся, застрелив супругу. Берроузу грозил большой тюремный срок, но в заключении он пробыл всего две недели, после чего неожиданно для многих был оправдан. Многие считают, что его уберегли от тюрьмы богатые родители. Так или иначе, в деле Берроуза осталось огромное количество белых пятен, а на свободе он явно оказался по чьей-то «просьбе». Любопытно, что именно этот инцидент привел к тому, что Берроуз стал писать. Об этом он рассказывал и в своих произведениях – писательство стало его единственным выходом.

Майк Джейс

Актер сериала «Менталист» Майк Джейс – один из немногих знаменитостей, которые убили человека и получили за это серьезный тюремный срок. Все случилось в 2014 году – Джейс со словами «Ты любишь бегать? Тогда побегай!» убил свою жену, выстрелив ей в спину и ноги. Все это случилось на глазах их двух сыновей. После инцидента Джейс сам вызвал полицию, но оказалось, что это уже сделали соседи – стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали актера. Рассмотрев дело, суд приговорил звезду к 40 годам заключения.

Дон Кинг

Знаменитый организатор боксерских поединков Дон Кинг впервые попал в поле зрения американского правосудия, когда застрелил напавшего на него грабителя. Тогда суд встал на сторону Кинга и признал его действия необходимой самообороной. На этом Кинг не остановился: спустя 12 лет после первого случая он задушил спортсмена Сэма Гаррэта за то, что тот задолжал ему 600 долларов. На тот момент Кинг уже был одним из богатейших людей в мире спорта и решил, что в тюрьму он не отправится любой ценой. По имеющимся данным, ему удалось подкупить понятых и свидетелей, однако первоначально суд все равно обвинил его в убийстве второй степени тяжести. Однако позднее поступок Кинга каким-то чудом был переквалифицирован в убийство по внезапному умыслу, за которое полагается меньшее наказание. Кингу все-таки пришлось отсидеть в тюрьме, но лишь чуть более трех лет.

Сид Вишес