Шок! Звезды-убийцы, или кто из знаменитостей был причастен к смерти людей

Многие знаменитости не любят распространяться о своей жизни вне телеэкрана и сцены, а у некоторых на это есть очень веские причины. Ведь не секрет, что порой и звезды совершают страшные поступки. Например, известно немало историй, когда знаменитости убивали людей. Самые громкие из них – в нашей подборке.
Леонид Якубович
Кто бы мог подумать, но любимый миллионами добродушный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович однажды оказался причастен к смерти человека. Все случилось в 2001 году. Звезда телевидения за рулем своего Hyundai Accent сбил 30-летнего уроженца Киргизии. Мужчину везли на скорой, но через несколько дней он скончался от полученных травм. В ходе расследования было установлено, что погибший в момент ДТП был изрядно пьян, и вышел на проезжую часть на красный сигнал светофора. Уже через несколько недель уголовное дело было закрыто, а знаменитость был признан невиновным и остался на свободе, пишет Medikforum.ru.
Константин Меладзе
Еще одна российская знаменитость – продюсер Константин Меладзе – тоже оказался в подобной ситуации. В 2013 году машина Меладзе двигалась по трассе Киев – Обухов и в районе пешеходного перехода насмерть сбила 30-летнюю женщину. У погибшей осталось двое детей. Знаменитость не стал скрываться с места происшествия и признал, что в момент ДТП именно он находился за рулем. Тем не менее, знаменитости удалось избежать тюрьмы: Меладзе заключил с родственниками погибшей досудебное соглашение, в рамках которого обязался содержать ее осиротевших детей.
Эдвард Радзинский
И снова история о знаменитости за рулем. Известный писатель Эдвард Радзинский в 2011 году решил объехать пробку по встречной полосе, но закончилось это очень плохо. Автомобиль Радзинского врезался в другую машину, пассажирка которой в результате погибла. В отношении Радзинского возбудили уголовное дело, при этом водителя второго авто также признали частично виновным в аварии. В 2014 году в связи с амнистией в честь 20-летия Конституции РФ уголовное преследование в отношении знаменитости было прекращено. Стоит отметить, что Радзинский выплатил родственникам погибшей девушки 2 миллиона рублей компенсации.
Михаил Казаков
Известный по «Ералашу» и «Папиным дочкам» актер Михаил Казаков, в отличие от трех предыдущих случаев, свою жертву на машине не сбивал. В 2005 году Казаков вмешался в ссору между одноклассницей Викторией и ее ревнивым парнем. В итоге завязалась драка, в ходе которой звезда «Папиных дочек» ударил соперника ножом несколько раз. Пострадавший был доставлен в больницу и вскоре умер, а знаменитость заключили под стражу. В итоге суд отправил знаменитость в тюрьму, где тот отсидел один год, а потом был оправдан и выпущен на свободу, поскольку поступок Казакова был сочтен превышением пределов необходимой самообороны.
Снуп Дог
Популярный американский рэпер Снуп Дог, как выяснилось, имел проблемы с законом не только из-за его большой любви к запрещенным веществам. В 1993 году Снупа задержали прямо во время церемонии награждения премией MTV по подозрению в убийстве представителя конкурирующей банды Филиппа Волдермариума. В качестве подозреваемых также был задержан его телохранитель, который, как позднее оказалось, и застрелил Волдермариума. В итоге Снуп Догу удалось избежать наказания за произошедшее – отлично сработали его адвокаты. Стороне защиты удалось доказать, что убийство было актом самозащиты, поскольку сам Волдермариум угрожал Снуп Догу и его друзьям оружием.
Уильям Берроуз
Знаменитый писатель Уильям Берроуз до начала своей карьеры был далеко не самым добропорядочным гражданином. У него были проблемы с наркотиками и алкоголем, а кроме того, знаменитость был частым пациентом психиатров, поскольку страдал расстройствами психики. В итоге все это привело к убийству: на одной из вечеринок в 1951 году Берроуз решил развлечь гостей выстрелом из пистолета «в стиле Вильгельма Телля». Его жена Джоан поставила себе на голову стакан, в который должен был попасть знаменитость, но из-за сильного опьянения промахнулся, застрелив супругу. Берроузу грозил большой тюремный срок, но в заключении он пробыл всего две недели, после чего неожиданно для многих был оправдан. Многие считают, что его уберегли от тюрьмы богатые родители. Так или иначе, в деле Берроуза осталось огромное количество белых пятен, а на свободе он явно оказался по чьей-то «просьбе». Любопытно, что именно этот инцидент привел к тому, что Берроуз стал писать. Об этом он рассказывал и в своих произведениях – писательство стало его единственным выходом.
Майк Джейс
Актер сериала «Менталист» Майк Джейс – один из немногих знаменитостей, которые убили человека и получили за это серьезный тюремный срок. Все случилось в 2014 году – Джейс со словами «Ты любишь бегать? Тогда побегай!» убил свою жену, выстрелив ей в спину и ноги. Все это случилось на глазах их двух сыновей. После инцидента Джейс сам вызвал полицию, но оказалось, что это уже сделали соседи – стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали актера. Рассмотрев дело, суд приговорил звезду к 40 годам заключения.
Дон Кинг
Знаменитый организатор боксерских поединков Дон Кинг впервые попал в поле зрения американского правосудия, когда застрелил напавшего на него грабителя. Тогда суд встал на сторону Кинга и признал его действия необходимой самообороной. На этом Кинг не остановился: спустя 12 лет после первого случая он задушил спортсмена Сэма Гаррэта за то, что тот задолжал ему 600 долларов. На тот момент Кинг уже был одним из богатейших людей в мире спорта и решил, что в тюрьму он не отправится любой ценой. По имеющимся данным, ему удалось подкупить понятых и свидетелей, однако первоначально суд все равно обвинил его в убийстве второй степени тяжести. Однако позднее поступок Кинга каким-то чудом был переквалифицирован в убийство по внезапному умыслу, за которое полагается меньшее наказание. Кингу все-таки пришлось отсидеть в тюрьме, но лишь чуть более трех лет.
Сид Вишес
Британский музыкант, басист группы Sex Pistols Сид Вишес и его подруга Нэнси Спанджен были героиновыми наркоманами. После одного из употреблений наркотика в отеле «Челси» произошел инцидент, истинную картину которого не удастся восстановить уже, пожалуй, никогда. Известно, что Сид и Нэнси приняли дозу героина, после чего отключились. Сид очнулся утром и обнаружил в ванной Нэнси, которая была зарезана. Он тут же вызвал полицию и скорую. Следствие установило, что из номера пропали 25 000 долларов, а Нэнси была убита, судя по всему, ножом Вишеса. Сам он ничего не помнил. В итоге музыканта арестовали, однако в тюрьме он пробыл недолго и был выпущен под залог. Тем не менее, вскоре Вишес вновь угодил в тюрьму – за драку его арестовали на 55 дней. Через несколько дней после выхода из тюрьмы Сид умер от передозировки. До сих пор точно не установлено, действительно ли Вишес убил Нэнси.