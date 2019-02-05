Вопрос недели: что не так с лицом Трампа?

Имя Дональда Трампа довольно часто всплывало в СМИ в связи с курьезами, например, повторяющимися случаями с зонтиком. С удовольствием общественность обсуждала и его отношения с первой леди, а также их предполагаемый развод. Вместе с тем интерес к персоне президента США часто приобретает несколько неожиданный характер. Например, в Сети вновь стали гадать, что не так с его лицом.
Если присмотреться, на большинстве фотографий господина Трампа его кожа выглядит не слишком естественно из-за присущего ей легкого апельсинового оттенка. Сразу отметим, что работающий при Белом доме врач опроверг любые предположения о том, что состояние здоровья президента могло бы вызывать опасения. Напротив, он упоминал прекрасную физическую форму 72-летнего мужчины и «просто великолепную генетику», пишет Fabiosa.ru.
Что касается оранжевой кожи господина Трампа, на этот счет есть сразу несколько предположений. Самое логичное из них – загар. Как известно, до вступления в должность магнат чаще бывал во Флориде, где мог наслаждаться солнечными ваннами на территории принадлежащего ему загородного клуба Мар-а-Лаго. Однако в последние годы времени для отдыха у президента было не так и много.
Вторая версия гласила о том, что в Белом доме оборудован солярий. Она также имела право на жизнь ввиду того, что кожа в орбитальной области лица Трампа сильно выделяется своей белизной. Можно было бы предположить, что для защиты зрения он пользовался крохотными очками. Вместе с тем приближенные к президенту чиновники опровергали слухи о существовании солярия на территории в Белом доме.
Наконец, третье объяснение феномена апельсиновой кожи гласило о том, что господин Трамп мог бы пользоваться кремом для автозагара. Мужчина не скрывал, что временами использовал косметику: полупрозрачную пудру, которую сам наносил на лицо перед съемками или публичными выступлениями. Аргументом против этой версии выступили также белоснежные рубашки Дональда – даже очень аккуратный человек не застрахован от того, чтобы запачкать их кремом для автозагара.
Эта тема весьма популярна и на ресурсе Quora. Поклонники были у каждой из описанных выше теорий, хотя появились и альтернативные мнения. Один из пользователей отметил, что нездоровый оттенок кожи мог свидетельствовать о проблемах со здоровьем ввиду любви президента к фастфуду.
Подозревали также, что Трамп страдал от гемохроматоза – наследственного генетического заболевания, влияющего на пигментацию кожных покровов.
Еще один пользователь ресурса отметил, что подобный эффект мог возникнуть за счет освещения во время съемки. И действительно кажется, что при свете дня кожа Дональда действительно не выглядит такой оранжевой. Или, быть может, его пудра не полупрозрачная?