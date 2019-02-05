Вопрос недели: что не так с лицом Трампа?

Если присмотреться, на большинстве фотографий господина Трампа его кожа выглядит не слишком естественно из-за присущего ей легкого апельсинового оттенка. Сразу отметим, что работающий при Белом доме врач опроверг любые предположения о том, что состояние здоровья президента могло бы вызывать опасения. Напротив, он упоминал прекрасную физическую форму 72-летнего мужчины и «просто великолепную генетику», пишет Fabiosa.ru.

Дональд Трамп ФОТО: Martin H. Simon / RS/MPI/Capital Pictures

Что касается оранжевой кожи господина Трампа, на этот счет есть сразу несколько предположений. Самое логичное из них – загар. Как известно, до вступления в должность магнат чаще бывал во Флориде, где мог наслаждаться солнечными ваннами на территории принадлежащего ему загородного клуба Мар-а-Лаго. Однако в последние годы времени для отдыха у президента было не так и много.

Вторая версия гласила о том, что в Белом доме оборудован солярий. Она также имела право на жизнь ввиду того, что кожа в орбитальной области лица Трампа сильно выделяется своей белизной. Можно было бы предположить, что для защиты зрения он пользовался крохотными очками. Вместе с тем приближенные к президенту чиновники опровергали слухи о существовании солярия на территории в Белом доме.

Дональд Трамп ФОТО: Evan Vucci / AP

Наконец, третье объяснение феномена апельсиновой кожи гласило о том, что господин Трамп мог бы пользоваться кремом для автозагара. Мужчина не скрывал, что временами использовал косметику: полупрозрачную пудру, которую сам наносил на лицо перед съемками или публичными выступлениями. Аргументом против этой версии выступили также белоснежные рубашки Дональда – даже очень аккуратный человек не застрахован от того, чтобы запачкать их кремом для автозагара.

Эта тема весьма популярна и на ресурсе Quora. Поклонники были у каждой из описанных выше теорий, хотя появились и альтернативные мнения. Один из пользователей отметил, что нездоровый оттенок кожи мог свидетельствовать о проблемах со здоровьем ввиду любви президента к фастфуду.

Подозревали также, что Трамп страдал от гемохроматоза – наследственного генетического заболевания, влияющего на пигментацию кожных покровов.