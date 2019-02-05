Ведущую «Первого канала» сняли в борделе среди проституток

Никаких набивших оскомину советов, куда поехать и что посмотреть. Никаких «взгляните направо – вам откроется чудесный вид». Зрители наконец-то получат ответы на самые жгучие вопросы и узнают о жизни иностранцев всю подноготную.

Сколько стоит детский сад в Сингапуре и почему там не выводят малышей на прогулку, как выглядит роддом в Амстердаме и чего стесняются жрицы любви с улицы красных фонарей, сколько зарабатывают гондольеры и где принято хоронить в Венеции... Жанна Бадоева обо всем этом рассказывает со знанием дела!

ФОТО: Пресс-служба Первого канала

Особенно понравится зрителям сюжет о том, как занимаются проституцией в Нидерландах. Ведущая отправилась в бордель и узнала тарифы.