Ваш главный враг по знаку Зодиака: держитесь подальше от таких людей!

Астрологи, работающие над совместимостью знаков Зодиака, выявили злейших врагов для каждого представителя зодиакального круга, пишет Daylihoro.
Нам всем нередко встречаются завистливые, злые, высокомерные люди. Иногда это просто знакомые, а иногда - коллеги, друзья и даже родственники. А думали ли вы когда-нибудь о том, какой знак Зодиака является для вас злейшим врагом?
Астрологи выявили закономерность, по которой сразу понятно, от кого следует держаться подальше и по возможности даже не заводить разговор.
Овен
Представители этого знака просто ненавидят занудных людей. Овен, по гороскопу, полон энергии и жизнерадостности.
Этот знак Зодиака не может наладить общение с вялыми, пассивными и ленивыми людьми. Из-за этого Овны постоянно ругаются с Близнецами. Их враждебность основана на депрессивной склонности Близнецов.
Телец
Тельцы - очень серьезные, бескомпромиссные и ответственные личности, которые, на удивление, терпеть не могут подобных им людей.
Представителям этого знака Зодиака нравятся в людях отзывчивость, доброжелательность и способность поддержать.
Тельцы на дух не переносят Козерогов. Все потому, что у них на первом месте деньги, а алчность и жадность затмевает их глаза, заставляя идти по головам.
Близнецы
Близнецы - жизнерадостные, беспокойные и суетливые люди, за счет чего легко могут впасть в депрессивное состояние.
Представители этого знака стараются избегать унылых людей. Типичным Близнецам очень тяжело ужиться со скучными и иногда даже мрачными Рыбами.
Рак
Раки чрезмерно невозмутимые и порой отрешенные люди. Им по душе тихое времяпровождение и монотонный ритм жизни. Они никуда не спешат. Для них враг номер один - Скорпион. Суетливый, живой, полный драмы. Раки не любят чересчур активных личностей.
Лев
Львы полны уверенности в себе. Они вольные, отважные и храбрые люди и на дух не переносят таких же, как они.
Их главным врагом является Дева, такая же самоуверенная и высокомерная. Но Лев считает, что существует лишь один Царь, и это - он сам.
Дева
У Дев всегда все должно быть по своим местам. Это касается всего. Больше всего они боятся хаоса - как в вещах, так и в мыслях. Представители этого знака Зодиака стараются избегать любого беспорядка, чтобы не оказаться на грани нервного срыва, депрессии или вообще душевного расстройства. Поэтому Дева больше всего ненавидит Водолеев, которые сеют повсюду бардак и суматоху.
Весы
Представители этого знака излучают безмятежность и гармонию. Они добродушные и миролюбивые личности.
Весы не переносят тех, кто пытается командовать ими. А больше всего они ненавидят, когда на них кричат. Именно поэтому Весы не дружат с Овнами.
Овен - очень властный и импульсивный знак, который своим напором напоминает танк, а Весы этого не переносят.
Скорпион
До поры до времени этот Скорпионы кажутся очень тихим и спокойным. Но на самом деле они беспощадные, мстительные и коварные персоны. Скорпионы ненавидят мечтателей-Водолеев. Они для них нелепые, скучные и вообще не от мира сего. Скорпион никогда не станет дружить с Водолеем - и точка.
Стрелец
Стрельцы полны уверенности, энергии и бодрости. Эти люди возглавляют список самых успешных личностей. Стрельцы - безобидные враги. Они не могут долго злиться на тех, кто их обижает. В личной жизни у них всегда все складывается лучшим образом, и на работе поджидает успех.
Вообще Стрельцы среди зодиакального круга довольно уважаемые всеми персоны, а потому серьезных врагов как таковых у них нет.
Козерог
Козероги неутомимы и почти никогда не чувствуют усталости. Они никогда не стоят на месте, всегда идут только вперед и поэтому ненавидят занудливых людей, которые не любят активную жизнь и предпочитают сидеть дома. Враг для Козерога - Рак.
Водолей
Водолеям свойственно непостоянство. Они очень любопытны, любят познавать все новое. Они ненавидят людей "старой закалки", которые привыкли ко всему давно устоявшемуся и придерживаются строго консерватизма.
Водолей начинает паниковать, когда у кого-то все четко запланировано. Врагом номер один для представителей этого знака зодиакального груга является Телец.
Рыбы
Это чересчур ранимый, спокойный и, самое главное, творческий знак Зодиака. Рыбы на дух не переносят непоседливых, шумных и полных бодрости Стрельцов. Глядя на них, они немного завидуют. Ведь им тяжело познакомиться с новым человеком, они боятся, что нарушат свой тихий и уютный мирок.