Ваш главный враг по знаку Зодиака: держитесь подальше от таких людей!

Нам всем нередко встречаются завистливые, злые, высокомерные люди. Иногда это просто знакомые, а иногда - коллеги, друзья и даже родственники. А думали ли вы когда-нибудь о том, какой знак Зодиака является для вас злейшим врагом?

Астрологи выявили закономерность, по которой сразу понятно, от кого следует держаться подальше и по возможности даже не заводить разговор.

Овен

Представители этого знака просто ненавидят занудных людей. Овен, по гороскопу, полон энергии и жизнерадостности.

Этот знак Зодиака не может наладить общение с вялыми, пассивными и ленивыми людьми. Из-за этого Овны постоянно ругаются с Близнецами. Их враждебность основана на депрессивной склонности Близнецов.

Телец

Тельцы - очень серьезные, бескомпромиссные и ответственные личности, которые, на удивление, терпеть не могут подобных им людей.

Представителям этого знака Зодиака нравятся в людях отзывчивость, доброжелательность и способность поддержать.

Тельцы на дух не переносят Козерогов. Все потому, что у них на первом месте деньги, а алчность и жадность затмевает их глаза, заставляя идти по головам.

Близнецы

Близнецы - жизнерадостные, беспокойные и суетливые люди, за счет чего легко могут впасть в депрессивное состояние.

Представители этого знака стараются избегать унылых людей. Типичным Близнецам очень тяжело ужиться со скучными и иногда даже мрачными Рыбами.

Рак

Раки чрезмерно невозмутимые и порой отрешенные люди. Им по душе тихое времяпровождение и монотонный ритм жизни. Они никуда не спешат. Для них враг номер один - Скорпион. Суетливый, живой, полный драмы. Раки не любят чересчур активных личностей.

Лев

Львы полны уверенности в себе. Они вольные, отважные и храбрые люди и на дух не переносят таких же, как они.

Их главным врагом является Дева, такая же самоуверенная и высокомерная. Но Лев считает, что существует лишь один Царь, и это - он сам.

Дева

У Дев всегда все должно быть по своим местам. Это касается всего. Больше всего они боятся хаоса - как в вещах, так и в мыслях. Представители этого знака Зодиака стараются избегать любого беспорядка, чтобы не оказаться на грани нервного срыва, депрессии или вообще душевного расстройства. Поэтому Дева больше всего ненавидит Водолеев, которые сеют повсюду бардак и суматоху.

Весы

Представители этого знака излучают безмятежность и гармонию. Они добродушные и миролюбивые личности.

Весы не переносят тех, кто пытается командовать ими. А больше всего они ненавидят, когда на них кричат. Именно поэтому Весы не дружат с Овнами.

Овен - очень властный и импульсивный знак, который своим напором напоминает танк, а Весы этого не переносят.

Скорпион

До поры до времени этот Скорпионы кажутся очень тихим и спокойным. Но на самом деле они беспощадные, мстительные и коварные персоны. Скорпионы ненавидят мечтателей-Водолеев. Они для них нелепые, скучные и вообще не от мира сего. Скорпион никогда не станет дружить с Водолеем - и точка.

Стрелец

Стрельцы полны уверенности, энергии и бодрости. Эти люди возглавляют список самых успешных личностей. Стрельцы - безобидные враги. Они не могут долго злиться на тех, кто их обижает. В личной жизни у них всегда все складывается лучшим образом, и на работе поджидает успех.

Вообще Стрельцы среди зодиакального круга довольно уважаемые всеми персоны, а потому серьезных врагов как таковых у них нет.

Козерог

Козероги неутомимы и почти никогда не чувствуют усталости. Они никогда не стоят на месте, всегда идут только вперед и поэтому ненавидят занудливых людей, которые не любят активную жизнь и предпочитают сидеть дома. Враг для Козерога - Рак.

Водолей

Водолеям свойственно непостоянство. Они очень любопытны, любят познавать все новое. Они ненавидят людей "старой закалки", которые привыкли ко всему давно устоявшемуся и придерживаются строго консерватизма.

Водолей начинает паниковать, когда у кого-то все четко запланировано. Врагом номер один для представителей этого знака зодиакального груга является Телец.

Рыбы