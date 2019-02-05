В Сети поделились гадкими, но очень эффективными советами

Советы юзеров затронули многие сферы жизни обычного горожанина. В частности, в одном из самых популярных постов рекомендуется «сохранять визитные карточки людей, которых вы не любите», чтобы при попадании в аварию оставлять их на чужой машине с надписью «извините».

Другой пользователь посоветовал дарить детям на Рождество «мешочки с углем», а когда дети расстроятся, объяснить им, что Санта ошибся. Автор поста считает, что плюс ситуации в том, что подарок на утро можно купить в два раза дешевле, а родитель может стать для ребенка «легендой».

Еще один юзер посоветовал жертвовать в приюты для бездомных в соседних городах. «Так вы сможете избавиться от бездомных в своем городе», — уточнил автор поста, утверждая, что бездомные всегда ищут приют побогаче.

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