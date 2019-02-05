Найден мертвым известный американский актер

Полиция установила дату смерти — 3 февраля. Тело нашли в 14:05 по местному времени. Офицер полиции Розарио Сервантес заявил журналистам, что, возможно, речь идет о большой дозе алкоголя, однако окончательный вывод пока делать рано.

Кристофу Сент-Джону было 52 года. Он снимался преимущественно в сериалах. Пожалуй, самой известной его ролью был Нил Уинтерс в «Молодых и дерзких». Эта долгоиграющая мыльная опера телеканала CBS впервые вышла в эфир в марте 1973 года и снимается до сих пор! Сент-Джон появился в ней в 1991 году. Он девять раз номинировался на премию «Эмми». Кроме того, снимался в сериалах «Корни: Новые поколения», «Счастливые дни», «Дела семейные».

Актер был дважды женат, и оба раза его браки заканчивались разводом. Его первой супругой была боксер Миа Сент-Джон. Она родила Кристофу двоих детей — сына Джулиана и дочь Пейрис Николь. Джулиан покончил с собой в 2014 году в возрасте 25 лет. Причиной самоубийства были проблемы с психикой. С Мией актер прожил четыре года и развелся в 1995 году.