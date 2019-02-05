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  • Найден мертвым известный американский актер

Найден мертвым известный американский актер

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FILE- In this June 20, 2008, file photo Kristoff St. John accepts the award for outstanding supporting actor in a drama series for his work on "The Young and the Restless" at the 35th Annual Daytime Emmy Awards in Los Angeles. John has died at age 52. Los Angeles police were called to John's home on Sunday, Feb. 3, 2019, and his body was turned over to the Los Angeles County coroner. The cause of death was not available. (AP Photo/Matt Sayles, File)

ФОТО: Matt Sayles / AP

В понедельник, 4 февраля, полиция Лос-Анджелесе сообщила о том, что в своем доме в районе Вудленд-Хиллз был найден мертвым популярный актер Кристоф Сент-Джон. 

Полиция установила дату смерти — 3 февраля. Тело нашли в 14:05 по местному времени. Офицер полиции Розарио Сервантес заявил журналистам, что, возможно, речь идет о большой дозе алкоголя, однако окончательный вывод пока делать рано.

Кристофу Сент-Джону было 52 года. Он снимался преимущественно в сериалах. Пожалуй, самой известной его ролью был Нил Уинтерс в «Молодых и дерзких». Эта долгоиграющая мыльная опера телеканала CBS впервые вышла в эфир в марте 1973 года и снимается до сих пор! Сент-Джон появился в ней в 1991 году. Он девять раз номинировался на премию «Эмми». Кроме того, снимался в сериалах «Корни: Новые поколения», «Счастливые дни», «Дела семейные».

Актер был дважды женат, и оба раза его браки заканчивались разводом. Его первой супругой была боксер Миа Сент-Джон. Она родила Кристофу двоих детей — сына Джулиана и дочь Пейрис Николь. Джулиан покончил с собой в 2014 году в возрасте 25 лет. Причиной самоубийства были проблемы с психикой. С Мией актер прожил четыре года и развелся в 1995 году.

Второй раз Кристоф женился в 2001 году на Аллане Надаль. Спустя два года у них родилась дочь Лола. В 2007 году Сент-Джон и Надаль расстались.

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