Не узнать... Жена Джигана кардинально сменила имидж

Оксана Самойлова — активный пользователь Инстаграма, ведь за жизнью ее звездной семьи наблюдает почти восемь миллионов человек. Сейчас блогер делится с поклонниками фотографиями из путешествия, ведь после покупки дома в декабре Джиган предложил супруге и дочерям уехать в Майами. Пока они отдыхали, особняк ремонтировался по дизайн-проекту.