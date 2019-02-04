Пн, 4.02.2019
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  • Не узнать... Жена Джигана кардинально сменила имидж

Не узнать... Жена Джигана кардинально сменила имидж

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Оксана Самойлова

ФОТО: Instagram

Оксана Самойлова — активный пользователь Инстаграма, ведь за жизнью ее звездной семьи наблюдает почти восемь миллионов человек. Сейчас блогер делится с поклонниками фотографиями из путешествия, ведь после покупки дома в декабре Джиган предложил супруге и дочерям уехать в Майами. Пока они отдыхали, особняк ремонтировался по дизайн-проекту.

Самойлова призналась, что целый месяц, проведенный на американских пляжах, заставил ее скучать по родине. Оксана часто хвасталась в микроблоге снимками с идеальным загаром. Но сегодня она опубликовала фотографию уже из Москвы, на которой подписчики увидели звезду Сетей без привычных темных длинных волос. Модель кардинально сменила прическу на каре нежно-розового оттенка.

«Рисковая», — подписала фото Самойлова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники тут же пустились в обсуждение, действительно ли их кумир решился на стрижку и окраску. Большинство склонилось к мнению, что это парик. «Ненастоящие волосы», — негодуют фанаты. Некоторые читатели микроблога все же «поверили» модели и отметили, что новый образ очень ей идет.

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