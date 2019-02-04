«Трагедия сблизит семью Децла»: как поделят наследство рэпера

Кирилл Толмацкий, известный широкой публике как Децл, скончался 3 февраля после концерта в клубе Ижевска. Он выступал на дне рождения владельца автосалона Никиты Пантюхина. Толмацкому стало плохо, его рвало, а потом он потерял сознание. По некоторым данным, у Кирилла остановилось сердце. О его смерти сообщил отец Александр Толмацкий, с которым Децл много лет не общался, передает Starhit.

В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» появился один из присутствовавших в тот вечер в клубе людей. Михаил Перевощиков, который работал в заведении в день мероприятия, рассказал, как все произошло.

«Внезапно Кириллу стало плохо. Он пожаловался на боль в руке: «Рука отнимается». Он попросил обезболивающие таблетки. Его друг принес ему таблетки. Потом он их выпил, его начало тошнить, вырвало в туалете, он вернулся в гримерку. Там Децл потерял сознание», — рассказал очевидец.

По некоторым данным, во время работы в клубе музыкант почти не пил: один из очевидцев заметил на пульте примерно 50-100 грамм крепкого алкоголя. Многие присутствовавшие в студии посчитали, что скорая просто вовремя не успела к артисту.

Некоторые из гостей программы общаются до сих пор с отцом Кирилла. Много лет назад Децл поругался с Александром Толмацким. Тот даже хотел помешать сыну выступать на сцене, ведь рэпер остался с матерью.

«Я все время себя ловил на мысли, насколько он пошел наперекор такому отцу», — вспоминает Рустам Солнцев.

В одном из интервью Децл вспоминал, что ему приходилось продавать некоторые вещи, так как ему не хватало денег. Александр Митрошенков встал на защиту Александра Толмацкого. Продюсер вспоминает, что в те времена он открыл дискотеку «Парк Авеню Диско». Продюсер предложил Митрошенкову взять Децла выступать на площадке за бесплатно и говорить, что он стоит 3000 долларов. После этого рэпера уже начали звать в крупные московские клубы.

Децл. ФОТО: SCANPIX/TASS

У Децла остались жена Юлия и 14-летний сын. В дискографии артиста насчитывается девять сольных альбомов, последний из которых вышел в 2018 году.

«Если отец переживает сына, это очень страшно. Тут важная задача для Александра Толмацкого сохранить наследие Кирилла, потому что это огромный музыкальный архив, который надо сохранить», — заявил Александр Митрошенков.

По его мнению, Кирилл стал катализатором того, что рэп прижился в русской музыке. «Кто-то владеет и зарабатывает, это может быть семья. Но помогать и продюсировать... Сейчас они найдут общий язык. К сожалению, трагедия сблизит семью Децла», — рассказал Митрошенков.