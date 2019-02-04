Пн, 4.02.2019
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  • Как фея! Беременная Меган Маркл в легком платье покорила сердца фанатов

Как фея! Беременная Меган Маркл в легком платье покорила сердца фанатов

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Герцог и герцогиня Сассекские посетили благотворительную организацию, передает Сегодня.

Меган Маркл снова появилась на публике в черном, но более веселом платье. Дело в том, что на минувшей неделе герцог и герцогиня Сассекские посетили Бристоль, где стали гостями одной из благотворительных организаций. Во время визита Меган даже подписала собственноручно несколько бананов из продуктовых пакетов.

Для выхода в свет герцогиня выбрала легкое платье с крупными изображениями животных от Oscar de la Renta, поверх которого набросила теплое черное пальто от William Vintage.

Дополнили образ Меган Маркл замшевые сапоги болотного цвета на каблуке и, подобранный в тон клатч.

Смотри фото!

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