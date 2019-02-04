Как фея! Беременная Меган Маркл в легком платье покорила сердца фанатов

Меган Маркл снова появилась на публике в черном, но более веселом платье. Дело в том, что на минувшей неделе герцог и герцогиня Сассекские посетили Бристоль, где стали гостями одной из благотворительных организаций. Во время визита Меган даже подписала собственноручно несколько бананов из продуктовых пакетов.