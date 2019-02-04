Аршавин показал новое фото с детьми от Барановской

После расставания с женой Алисой и возвращения в Россию из Казахстана Андрей Аршавин буквально восстал из пепла. Спортсмен развил бурную трудовую деятельность и наладил отношения с бывшей возлюбленной Юлией Барановской. Уже как минимум дважды он виделся с детьми – Артемом, Арсением и Яной.

С недавней встречи Андрей Аршавин сделал фотоотчет на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.