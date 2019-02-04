Аршавин показал новое фото с детьми от Барановской

Расставшийся с женой Алисой Андрей Аршавин начал налаживать отношения с бывшей возлюбленной Юлией Барановской, подарившей ему трех детей. Видимо, футболист достиг некоторых договоренностей с оставленной им женщиной, поскольку уже дважды встречался с наследниками.
После расставания с женой Алисой и возвращения в Россию из Казахстана Андрей Аршавин буквально восстал из пепла. Спортсмен развил бурную трудовую деятельность и наладил отношения с бывшей возлюбленной Юлией Барановской. Уже как минимум дважды он виделся с детьми – Артемом, Арсением и Яной.
С недавней встречи Андрей Аршавин сделал фотоотчет на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Подписчики бурно отреагировали на пост. Мнения разделились: кто-то порадовался воссоединению Андрея Аршавина с детьми (младшего он вообще не видел, потому что ушел из семьи, когда Юлия Барановская ждала ребенка), кто-то раскритиковал спортсмена, а некоторые накинулись даже на его бывшую избранницу. Одним словом, фотография никого не оставила равнодушным.