Пн, 4.02.2019
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Аршавин показал новое фото с детьми от Барановской

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Юлия Барановская с детьми

ФОТО: Instagram

Расставшийся с женой Алисой Андрей Аршавин начал налаживать отношения с бывшей возлюбленной Юлией Барановской, подарившей ему трех детей. Видимо, футболист достиг некоторых договоренностей с оставленной им женщиной, поскольку уже дважды встречался с наследниками.

После расставания с женой Алисой и возвращения в Россию из Казахстана Андрей Аршавин буквально восстал из пепла. Спортсмен развил бурную трудовую деятельность и наладил отношения с бывшей возлюбленной Юлией Барановской. Уже как минимум дважды он виделся с детьми – Артемом, Арсением и Яной.

С недавней встречи Андрей Аршавин сделал фотоотчет на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. 

Подписчики бурно отреагировали на пост. Мнения разделились: кто-то порадовался воссоединению Андрея Аршавина с детьми (младшего он вообще не видел, потому что ушел из семьи, когда Юлия Барановская ждала ребенка), кто-то раскритиковал спортсмена, а некоторые накинулись даже на его бывшую избранницу. Одним словом, фотография никого не оставила равнодушным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) on

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