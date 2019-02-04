Пн, 4.02.2019
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Умер актер сериала «Агент национальной безопасности» Анатолий Артемов

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ФОТО: Кадр из сериала

Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов. Об этом говорится в некрологе на сайте театра, сообщает Lenta.

Ему было 76 лет. Несмотря на возраст, Артемов до сих пор был задействован в пяти постановках театра.

В свое время актер Анатолий Артемов принял участие в таких сериалах, как «Опера. Хроники убойного отдела» (здесь он сыграл Евгения Прохорчука), «Агент национальной безопасности», в котором исполнил роль боярина. Накануне стало известно, что Артемова не стало. Точная причина смерти артиста не разглашается. Известно лишь то, что в последнее время он болел.

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