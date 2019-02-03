Гороскоп на неделю: Стрельцы на пике популярности, а Рыбам нужно уединиться

ЛЬВЫ

Если страдаете от партнерских разногласий, холода – плохо, сердца с возлюбленными должны биться в унисон. И для этого созданы благодатные условия. Зажгите внутри огонь любви, его излучение растопит любой айсберг. В итоге ваша личная жизнь превратится в праздник наслаждений, расшатанный союз укрепится (интимные утехи играют особую роль) . Любя, безвомездно отдавая чувства, вы делаете счастливыми ближних, но отдача придет позже. Избегайте ссор, окружающие могут вас провоцировать на скандал. Придерживайтесь жесткого режима в труде и отдыхе, следите за питанием, занимайтесь оздоровительными процедурами. И не пытайтесь всем помочь, у вас должны быть четко регламентированные трудовые обязанности. Иначе надорветесь и заболеете. Внимание холостякам: пора влюбляться и жениться.

ДЕВЫ

В профессиональной сфере, бизнесе переформатирование. Если решили сменить работу или взять дополнительные обязательства, задания, включиться в новый проект, старайтесь, чтобы этот груз не навредил личной жизни (можно работать дома). Остывшие партнерские отношения взбодрятся, романтический тонус активизируется, но его градус пока низкий, поэтому сгореть на огне страсти вам не грозит. Не комплексуйте по этому поводу, ведь у вас внутри законсервированное ядро чувств, которое ждет свой час. Наслаждайтесь психологической идиллией, дружите, учитесь тонко чувствовать не только друг друга, но и окружающий мир. Он для вас соткан из милозвучных вибраций.

На работе возможны провокационные ситуации: не болтайте лишнего, контролируйте полученную информацию, внимательно читайте документы, вероятны ошибки.

ВЕСЫ

Жизнь превратилась в развлекательное шоу: играйте, перевоплощайтесь, вовремя меняйте маски, чтобы не только одурачить конкурентов и достичь желаемого, но стать покровителями, осчастливить других. Вы удачливы, мудры, артистичны, стоит только нажать в нужном направлении, лавры победы другим не достанутся. Друзья, ближайшее окружение – самое благостное. Знакомясь, общаясь с людьми, вы обогащаетесь опытом, бесценными знаниями, открываете в себе новые пласты для творческой самореализации. Если избранное дело окрыляет, наполняет, это замечательно, дерзайте! Единственный минус – следите за собственной речью, а также не поддавайтесь на хитрые провокации со стороны. Слово не воробей, выпустишь не поймаешь. Под родным кровом (гнетущим последнее время) наконец-то воцарится умиротворенный покой.

СКОРПИОНЫ

Вам предстоит заняться семейными и бытовыми проблемами, навести порядок в доме. Залатать психологические дыры в ауре семьи. Ведь там давно "сквозит". Консолидируйтесь с родными, станьте для них не только материальным спонсором, но и доброжелательными верными друзьями, не следует бедолах пилить воспитательными нравоучениями за допущенные ошибки. Демонстрируйте на собственном примере как нужно поступать. Сейчас вы выходите на высший виток взаимоотношений "родители-дети", "начальник-подчиненный", "муж-жена", сделать прыжок вверх тяжело, но надо! Ресурсов у вас предостаточно: не ленитесь, не скупитесь, мобилизуйтесь и вперед! Если воспылает костер ссор в доме, любой ценой его гасите.

СТРЕЛЬЦЫ