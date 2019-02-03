Вау! Вера Брежнева топлес прогулялась по пляжу

"Вера, как красиво", "Поздравляю тебя, прекрасная богиня, живи сладко и вечно", "Какая ж ты красивая", "Шикарная женщина", "Красота спасет мир!", "Какая же вы красивая, нежная и естественная", "Вера, вы просто Богиня женственности и изящество", "Подозреваю, что необыкновенно красивая и спереди, загадка, молодец", – пишут подписчики Веры в Instagram. Отметим, что сейчас Вера находится на отдыхе на Мальдивах. Певица поделилась со своими подписчиками радостной новостью о том, что она долгое время хотела побывать на знаменитом острове, но никак не получалось.