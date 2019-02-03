Собчак впервые прокомментировала скандал с мужем: Максим навсегда останется родным человеком

Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о возможности развода с Максимом Виторганом из-за предполагаемого любовника — режиссёра Константина Богомолова. Телеведущая уклонилась от прямого ответа на вопрос о расставании, но признала, что переживает тяжёлый период.

— Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди... Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми, — сказала Собчак в эфире программы "Эксклюзив" на Первом канале.

Светская львица заявила, что хочет, чтобы отношение к мужчинам и женщинам было равное. Она назвала возмутительным тот факт, что представительницы прекрасного пола за измену подвергаются резкой критике и насмешкам, в то время как мужчинам всё спокойно сходит с рук. По её убеждению, женщина имеет право жить и спать с тем, с кем хочет.

Собчак заявила, что не готова комментировать свои отношения с режиссером Богомоловым и возможный развод с супругом. Звезда отметила, что есть "личные вещи", которые не стоит знать широкой общественности.