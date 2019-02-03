Близнецы, не торопите события! Гороскоп на 3 февраля

Снижается жизненный потенциал, это может повлечь за собой ухудшение самочувствия. Нежелательно проводить в этот день процедуры, последствия которых могут ухудшить ваш внешний вид, например, красить волосы. В личных отношениях серьезные перемены произойдут лишь в том случае, если вы сами выступите их инициатором.

Дева

День сложный, успехов смогут добиться только те, кто готов трудиться и прикладывать нешуточные усилия. Возможны разногласия с коллегами и ссоры с руководством, не исключены финансовые проблемы. Новые задачи, решением которых вам сегодня предстоит заниматься, оказываются весьма сложными, так что будьте готовы призвать на помощь свой опыт и все те знания, которыми располагаете.

Критика со стороны членов семьи не всегда будет обоснованной и уместной, но вы поступите мудро, если не будете давать воли раздражению и обидам. Поддержка любимого человека очень важна и обязательно будет получена. Желательно отказаться от незапланированных поездок и занятий, связанных с серьезной физической нагрузкой.

Весы

Вы сможете добиться серьезных профессиональных успехов, если будете действовать самостоятельно. Сотрудничество связано с серьезными проблемами, а слепое следование чужим советам может иметь непредсказуемые последствия. Особенно сложным для вас будет решение финансовых вопросов; расходы, связанные с покупкой лекарств или оплатой медицинских процедур, окажутся весьма высокими.

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, есть вероятность переутомления, проблем со здоровьем. Перепады настроения и напряженный эмоциональный фон не скажутся на ваших отношениях с близкими, но в целом будут оказывать негативное воздействие. Вам полезны небольшие физические нагрузки, игровые виды спорта.

Скорпион

Тяжелый день, противоречивый и требующий обдуманных поступков. На работе складывается крайне непростая ситуация, которую вы должны взять под контроль, чего бы это ни стоило. Сегодня вам предстоит заниматься исправлением чужих ошибок, давать коллегам ценные советы, руководить поступками других людей. Безусловно, последнее льстит самолюбию, но помните, что лишняя ответственность не пойдет вам на пользу. Финансовая ситуация может ухудшиться, даже если вы будете очень бережливы.

Работа и домашние дела практически не оставят вам времени на развлечения, будьте готовы к тому, что в ранее составленные планы придется внести изменения. Близкие люди наверняка придут вам на помощь, но наиболее важное решение и воплотите в жизнь самостоятельно.

Стрелец

Этот день можно назвать нейтральным. Присутствуют и негативные, и позитивные тенденции, и только от вас зависит, какие из них проявятся сильнее. Успехов в работе добьются те Стрельцы, которые проявят максимум усидчивости и аккуратности. Уделяйте внимание мелочам: позже выяснится, что они куда важнее, чем кажется сейчас. Очень непроста финансовая ситуация, и это может даже стать причиной семейных проблем. Постарайтесь свести к минимуму расходы, связанные с развлечениями.