Больше не живет с мужем? Ксения Собчак выбирает новый дом

Об этом ведущая упомянула в новом посте в Instagram.
Последние недели в сети не перестают говорить о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана, причиной для которого послужила измена светской львицы. И если по актеру видно, что он очень переживает и эмоции мешают ему держать себя в руках, то у Ксении, судя по всему, все хорошо. Она веселится на светских вечеринках в компании друзей, демонстрирует поклонникам новые стильные образы, и выбирает дом.
Да-да, об этом стало известно совершенно случайно. В одном из последних постов Собчак поделилась ссылкой на компанию, которая, по ее словам, помогает ей с выбором и обустройством нового жилья. А ведь совсем недавно Ксения писала о том, что обожает их общий с Максимом особняк и нигде не чувствует себя более уютно.
При строительстве дома - самое главное правильно выбрать строителя. Этот вопрос я решила безапелляционно. Теперь выбираю формат проекта,
- написала Собчак.