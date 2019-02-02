Сб, 2.02.2019
Любовница Александра Цекало добилась его развода с сестрой Веры Брежневой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Больше не живет с мужем? Ксения Собчак выбирает новый дом

Больше не живет с мужем? Ксения Собчак выбирает новый дом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

Об этом ведущая упомянула в новом посте в Instagram.

Последние недели в сети не перестают говорить о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана, причиной для которого послужила измена светской львицы. И если по актеру видно, что он очень переживает и эмоции мешают ему держать себя в руках, то у Ксении, судя по всему, все хорошо. Она веселится на светских вечеринках в компании друзей, демонстрирует поклонникам новые стильные образы, и выбирает дом.

Да-да, об этом стало известно совершенно случайно. В одном из последних постов Собчак поделилась ссылкой на компанию, которая, по ее словам, помогает ей с выбором и обустройством нового жилья. А ведь совсем недавно Ксения писала о том, что обожает их общий с Максимом особняк и нигде не чувствует себя более уютно. 

При строительстве дома - самое главное правильно выбрать строителя. Этот вопрос я решила безапелляционно. Теперь выбираю формат проекта,

- написала Собчак. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ