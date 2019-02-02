Больше не живет с мужем? Ксения Собчак выбирает новый дом

Последние недели в сети не перестают говорить о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана, причиной для которого послужила измена светской львицы. И если по актеру видно, что он очень переживает и эмоции мешают ему держать себя в руках, то у Ксении, судя по всему, все хорошо. Она веселится на светских вечеринках в компании друзей, демонстрирует поклонникам новые стильные образы, и выбирает дом.