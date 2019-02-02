Российская модель потратила баснословные деньги на пластику. Вот чем это закончилось...

Пользователи активно сравнивают ее снимки четырехлетней давности с нынешней внешностью и без всяких сомнений пишут, что таких форм она могла достичь только с помощью пластической хирургии.

ФОТО: Социальные сети

Сама же Екатерина заявляет, что не имеет имплантов и грозит иском журналистам, которые принялись активно приписывать ей искусственную красоту.

«У меня не было ни одной операции. Моя внешность — это тренировки. А губы — это косметология, а не операции. Их сейчас делает каждая пятая девушка», — заявляет Екатерина.

Девушка известна в Ростове не только как фитнес-модель, но и как гадалка и психолог. Над своей внешностью 20-летняя модель работает уже второй год и, по ее мнению, достигла ошеломительного результата в этом непростом деле.

Все свои изменения она демонстрирует подписчикам в Инстаграме. Несмотря на то, что подписчиков у нее около 40 тысяч, комментарии оставляют лишь единицы, и большая их часть — далеко не лестные.

Многие пишут, что пару лет назад девушка была миловидна и привлекательна, а сейчас больше напоминает Исполина из сказок. Ее гипертрофированные части тела приводят многих в шок.

По словам самой Екатерины, такой результат дали «генетика плюс постоянные тренировки и хорошее питание», а размер груди — это просто «хорошая наследственность».