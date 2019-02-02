Скончался диктор программы «Время» Евгений Суслов

О смерти сообщила его коллега, диктор Алла Данько, опубликовав пост в своих социальных сетях, в котором назвала его «талантливым человеком» и «обладателем необыкновенно красивого и богатого голоса». По ее словам, в последние годы Суслов страдал от тяжелого заболевания, которое и стало причиной его ухода.

Суслов на протяжении многих лет был ведущим «Голубых огоньков», «голосом» парадов и демонстраций, новостных выпусков. После стал вести программу «Время». Данько назвала его «одним из первых и лучших ее ведущих». Он также комментировал концерты выдающихся артистов советской эстрады, например, Клавдии Шульженко. «Ему был дан дар слова», — написала Алла Данько.

«Сегодня после тяжелой болезни умер всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов», — написала Алла Данько.

Евгений Суслов родился в октябре 1937 года. После окончания вуза, пройдя конкурс, в 1962 году стал работать в отделе дикторов Центрального телевидения. Друзья и коллеги Суслова вспоминают о нем, как «о хорошем и компанейском человеке», который обладал прекрасным чувством юмора. Отмечают они и его необыкновенную работоспособность и называют «надежным партнером в работе».

Данько пишет, что работая на руководящей должности, Суслов «никогда не повышал голоса, не участвовал ни в интригах, ни в конфликтах». Она также вспоминает, что в юности телеведущий был хорош собой и «обращал на себя женское внимание», но никогда не пользовался этим, потому что был счастлив в браке со своей супругой, от которого родились две дочери. Вместе они немного не дожили до «бриллиантовой свадьбы» (60 лет).