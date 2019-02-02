Клоунский макияж и пластика носа: подруга выдала позорные секреты Маркл

Меган Маркл подставила подруга юности. Приятельница опубликовала архивные фото герцогини Сассекской.
Американская певица Кэтрин Макфи выложила в личном Instagram школьный снимок, над которым теперь потешается весь мир. В кадре знаменитость позирует с Меган Маркл.
Девушки выглядят немного комично. Ярко-красная помада, румяна, черная подводка расцвечивают их еще совсем молодые лица.
Оказывается будущая супруга британского принца участвовала в любительских постановках. "Будучи детьми, мы с Меган вместе участвовали в мюзиклах. Теперь она стала герцогиней Сассекской, а я – звездой Вест-Энда, что, в принципе, одно и то же, – подписала публикацию модель.
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Отметим, что интернет-обывателей шокировал "разукрашенный" вид Маркл. Фолловеры решили, что в ранние годы Меган была полновата, вульгарна, не умела наносить макияж и когда-то пережила пластику носа. Кто-то даже отметил, что одним фото Макфи выдала все позорные секреты подруги детства.
"Это же просто макияж клоуна! Я бы разозлилась за этот снимок, будь я на месте Меган Маркл!", "У Меган огромный нос!", "Это означает, что Мег пережила пластику носа", "Мне нравится, что вы такие толстушки на снимке", – рассуждают пользователи Сети.