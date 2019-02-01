Два важных совета: вот как правильно хранить кофейные зерна

Поэтому держите кофе в темном и прохладном месте. В шкафчике рядом с плитой часто слишком тепло, так же, как и на кухонном столе, куда попадают хотя бы раз в день попадают прямые солнечные лучи, пишет Сегодня.

Упаковка, в которой продается кофе, как правило, не идеальна для длительного хранения. Если возможно, переложите зерна в герметичную банку.

Покупайте нужное количество

Кофе начинает терять свежесть практически сразу после обжарки. Старайтесь покупать небольшие порции свежеобжаренного кофе чаще – всего на одну или две недели.

Воздействие воздуха также вредно для зерен. Если вы предпочитаете хранить кофе в доступных и/или красивых банках, было бы неплохо разделить запас на несколько маленьких порций, а основную часть хранить в герметичном контейнере.

Это особенно важно при покупке молотого кофе из-за повышенного воздействия кислорода. Если вы покупаете целые зерна, измельчите необходимое количество в кофемолке непосредственно перед варкой.

Можно ли хранить кофе в холодильнике

Исследователи из Университета Бата (Великобритания) выяснили, что хранение кофейных зерен в холодильнике поможет сделать напиток более вкусным и ароматным.

Оказывается, что при перемолке охлажденного кофе порошок получается более плотным и равномерным, а напиток – ароматнее и вкуснее.