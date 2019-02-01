Воу! 43-летняя модель Playboy решила, что ей не нужен нормальный купальник и надела это...

Французской модели и актрисе Френчи Морган всего 43 года, но, из-за пристрастия к пластике, определить ее возраст на взгляд трудно...
Френчи прославилась благодаря своему участию в реалити-шоу во Франции, а теперь взялась и за американскую публику - женщина переехала в США и не упускает ни одной возможности привлечь к себе внимание.
Вот и на этот раз скандально известная модель решила принять участие в фотосессии у бассейна, правда, посчитла, что обычный купальник для этого не подойдет...
Для съемки Френчи надела нечто напоминающее мини-юбку, а грудь прикрыла тонкой лентой розового цвета.
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