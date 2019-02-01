Пт, 1.02.2019
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  • Воу! 43-летняя модель Playboy решила, что ей не нужен нормальный купальник и надела это...

Воу! 43-летняя модель Playboy решила, что ей не нужен нормальный купальник и надела это...

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Французской модели и актрисе Френчи Морган всего 43 года, но, из-за пристрастия к пластике, определить ее возраст на взгляд трудно...

Френчи прославилась благодаря своему участию в реалити-шоу во Франции, а теперь взялась и за американскую публику - женщина переехала в США и не упускает ни одной возможности привлечь к себе внимание. 

Вот и на этот раз скандально известная модель решила принять участие в фотосессии у бассейна, правда, посчитла, что обычный купальник для этого не подойдет...

Frenchy Morgan

ФОТО: Steve Buckley / Steve Buckley/BuzzFoto.com

Для съемки Френчи надела нечто напоминающее мини-юбку, а грудь прикрыла тонкой лентой розового цвета. 

Смотри фото!

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